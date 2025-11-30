0
EN VIVO
Nacional vs Peñarol por la final de la Liga AUF
EN DIRECTO
Real Madrid vs Girona por LaLiga

Corte de agua este lunes 1 de diciembre: Sedapal anunció distritos afectados y horarios

Conoce qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable mañana lunes 1 de diciembre y verifica si tu domicilio se verá afectado por el corte.

Angie De La Cruz
Revisa qué distritos de Lima sufrirán corte de agua por parte de Sedapal este lunes 1 de diciembre.
Revisa qué distritos de Lima sufrirán corte de agua por parte de Sedapal este lunes 1 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) confirmó que dos distritos de la capital arrancarán este nuevo mes sin agua. La institución informó que este lunes 1 de diciembre, Puente Piedra y Magdalena sufrirán el corte del servicio por hasta 10 horas, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones.

Diciembre 2025: revisa frases por su llegada

PUEDES VER: ¡Bienvenido, diciembre 2025! Las mejores frases y mensajes para recibir el último mes del año

Corte de agua en Puente Piedra este 1 de diciembre

Sedapal programó la suspensión del servicio de agua potable este lunes 1 de diciembre, en el sector 393. El horario de corte será de 12:00 a 8:00 p. m.

  • A.H. Virgen de Fátima de Jerusalén
  • A.H. Hijos de Jerusalén
  • A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa
  • A.H. Santiago Antúnez de Mayolo
  • A.H. Huascarán Hermoso
Sedapal

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 1 de diciembre.

Magdalena sin agua mañana lunes 1 de diciembre

El sector 47 del distrito de Magdalena no contará con agua potable, desde las 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Conoce las zonas afectadas y toma las precauciones:

  • Asoc. Artesanos
  • Cercado
  • P.J. Echenique
  • P.J. Wantilla
  • Urb. Orbea.
  • Av. La Marina
  • Jr. Puente y Cortez
  • Jr. Salas
  • Jr. Echenique
  • Av. Sucre
  • Jr. Ayacucho

Te recomendamos que verifiques si tu domicilio está incluido en la lista de zonas que no contarán con servicio de agua potable. Asimismo, con horas de anticipación puedes almacenar agua en envases o recipientes limpios para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal.

Sedapal: ¿Cómo consultar sobre el corte de agua?

Para consultar sobre un corte de agua de Sedapal, puedes ingresar a su plataforma 'Mapa de Cortes' disponible en su página oficial, donde solo debes colocar tu dirección o distrito para verificar si hay un corte programado, su duración y las zonas afectadas.

También puedes comunicarte con la línea de Atención al Cliente 317-8000, disponible para reportar incidencias o solicitar información detallada. Sedapal además publica avisos en sus redes sociales oficiales, donde actualiza en tiempo real cualquier interrupción del servicio, trabajos de emergencia y horarios de reposición.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados UNCP Examen de admisión Primera Selección 2026: LINK para ver puntajes y lista de ingresantes

  2. Resultados examen de admisión UNCP 2025: Consulta la lista de ingresantes y el puntaje que obtuviste

  3. Resultados examen de admisión UNALM 2026- I: revisa lista de ingresantes y tu puntaje obtenido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano