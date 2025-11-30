Corte de agua este lunes 1 de diciembre: Sedapal anunció distritos afectados y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) confirmó que dos distritos de la capital arrancarán este nuevo mes sin agua. La institución informó que este lunes 1 de diciembre, Puente Piedra y Magdalena sufrirán el corte del servicio por hasta 10 horas, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones.

Corte de agua en Puente Piedra este 1 de diciembre

Sedapal programó la suspensión del servicio de agua potable este lunes 1 de diciembre, en el sector 393. El horario de corte será de 12:00 a 8:00 p. m.

A.H. Virgen de Fátima de Jerusalén

A.H. Hijos de Jerusalén

A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa

A.H. Santiago Antúnez de Mayolo

A.H. Huascarán Hermoso

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 1 de diciembre.

Magdalena sin agua mañana lunes 1 de diciembre

El sector 47 del distrito de Magdalena no contará con agua potable, desde las 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Conoce las zonas afectadas y toma las precauciones:

Asoc. Artesanos

Cercado

P.J. Echenique

P.J. Wantilla

Urb. Orbea.

Av. La Marina

Jr. Puente y Cortez

Jr. Salas

Jr. Echenique

Av. Sucre

Jr. Ayacucho

Te recomendamos que verifiques si tu domicilio está incluido en la lista de zonas que no contarán con servicio de agua potable. Asimismo, con horas de anticipación puedes almacenar agua en envases o recipientes limpios para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal.

Sedapal: ¿Cómo consultar sobre el corte de agua?

Para consultar sobre un corte de agua de Sedapal, puedes ingresar a su plataforma 'Mapa de Cortes' disponible en su página oficial, donde solo debes colocar tu dirección o distrito para verificar si hay un corte programado, su duración y las zonas afectadas.

También puedes comunicarte con la línea de Atención al Cliente 317-8000, disponible para reportar incidencias o solicitar información detallada. Sedapal además publica avisos en sus redes sociales oficiales, donde actualiza en tiempo real cualquier interrupción del servicio, trabajos de emergencia y horarios de reposición.