Corte de agua confirmado en Puente Piedra: Sedapal anuncia interrupción del servicio este 4 de diciembre

El suministro de agua potable en Lima y sus distritos no siempre es continuo, pues cada cierto tiempo la empresa encargada, Sedapal, programa cortes temporales para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o empalmes en la red. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de las tuberías, especialmente en zonas donde la demanda es alta o las infraestructuras requieren revisiones.

Sin embargo, cada aviso genera expectativas, molestias o incertidumbre en miles de vecinos, especialmente en distritos populares, quienes deben planificar con anticipación sus actividades domésticas. En ese contexto, Sedapal anunció un nuevo corte, para este 4 de diciembre de 2025, que afectará a parte de los usuarios del distrito de Puente Piedra.

¿Qué día, cuándo y dónde se suspende el servicio de agua?

El corte está programado para el jueves 4 de diciembre de 2025 en el distrito de Puente Piedra. El horario estimado de la suspensión del servicio es de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Zonas afectadas: quiénes se quedarán sin agua

Sedapal indica que la medida impactará a diversos sectores del distrito de Puente Piedra. Entre ellos:

Urb. El Palermo

Urb. Santo Domingo

P.J. Santa Lidia

P.V. Virgen de Chapi

Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa

Urb. Puente Piedra (Bedoya)

Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa

A. H. Camino Real

A. H. Los Jardines de Puente Piedra

A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector

A. H. Nueva Canadá

A. H. El Progreso

A. H. San Martín de Porres

A. H. La Victoria

A. H. Virgen de Chapi

A. H. Virgen de Chapi Parcela 1

Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra

Asociación de Propietarios Villa Los Olivos

Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra

Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo

Asociación Villa Los Rosales

Asociación Villa María

Centro Poblado El Carme

Cercado

P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis

Si resides en alguno de estos sectores, o conoces a alguien que lo haga, conviene prepararse con anticipación para paliar la suspensión temporal.

Motivo del corte: mantenimiento de reservorios y red de distribución

La suspensión del servicio no es arbitraria: responde a labores programadas por Sedapal. La intervención, que se da con cierta periodicidad en varios distritos de Lima, busca revisar, limpiar o mejorar los depósitos de almacenamiento y las redes de distribución, con el fin de mantener la calidad del agua y estabilidad en el suministro.

Aunque este tipo de cortes puede generar molestias, el mantenimiento resulta esencial para prevenir filtraciones, roturas o problemas de potabilidad que afectarían a muchos ciudadanos.