Corte de agua confirmado en Puente Piedra: Sedapal anuncia interrupción del servicio este 4 de diciembre
Sedapal ha dado a conocer que este 4 de diciembre habrá una nueva suspensión del servicio de agua potable en el popular distrito de Lima Norte.
El suministro de agua potable en Lima y sus distritos no siempre es continuo, pues cada cierto tiempo la empresa encargada, Sedapal, programa cortes temporales para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o empalmes en la red. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de las tuberías, especialmente en zonas donde la demanda es alta o las infraestructuras requieren revisiones.
Sin embargo, cada aviso genera expectativas, molestias o incertidumbre en miles de vecinos, especialmente en distritos populares, quienes deben planificar con anticipación sus actividades domésticas. En ese contexto, Sedapal anunció un nuevo corte, para este 4 de diciembre de 2025, que afectará a parte de los usuarios del distrito de Puente Piedra.
¿Qué día, cuándo y dónde se suspende el servicio de agua?
El corte está programado para el jueves 4 de diciembre de 2025 en el distrito de Puente Piedra. El horario estimado de la suspensión del servicio es de 12:00 m. a 8:00 p.m.
Zonas afectadas: quiénes se quedarán sin agua
Sedapal indica que la medida impactará a diversos sectores del distrito de Puente Piedra. Entre ellos:
- Urb. El Palermo
- Urb. Santo Domingo
- P.J. Santa Lidia
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
- Urb. Puente Piedra (Bedoya)
- Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
- A. H. Camino Real
- A. H. Los Jardines de Puente Piedra
- A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
- A. H. Nueva Canadá
- A. H. El Progreso
- A. H. San Martín de Porres
- A. H. La Victoria
- A. H. Virgen de Chapi
- A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
- Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
- Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
- Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
- Asociación Villa Los Rosales
- Asociación Villa María
- Centro Poblado El Carme
- Cercado
- P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis
Si resides en alguno de estos sectores, o conoces a alguien que lo haga, conviene prepararse con anticipación para paliar la suspensión temporal.
Motivo del corte: mantenimiento de reservorios y red de distribución
La suspensión del servicio no es arbitraria: responde a labores programadas por Sedapal. La intervención, que se da con cierta periodicidad en varios distritos de Lima, busca revisar, limpiar o mejorar los depósitos de almacenamiento y las redes de distribución, con el fin de mantener la calidad del agua y estabilidad en el suministro.
Aunque este tipo de cortes puede generar molestias, el mantenimiento resulta esencial para prevenir filtraciones, roturas o problemas de potabilidad que afectarían a muchos ciudadanos.
