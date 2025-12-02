0
Corte de agua confirmado en Puente Piedra: Sedapal anuncia interrupción del servicio este 4 de diciembre

Sedapal ha dado a conocer que este 4 de diciembre habrá una nueva suspensión del servicio de agua potable en el popular distrito de Lima Norte.

Daniela Alvarado
Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El suministro de agua potable en Lima y sus distritos no siempre es continuo, pues cada cierto tiempo la empresa encargada, Sedapal, programa cortes temporales para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o empalmes en la red. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de las tuberías, especialmente en zonas donde la demanda es alta o las infraestructuras requieren revisiones.

Sin embargo, cada aviso genera expectativas, molestias o incertidumbre en miles de vecinos, especialmente en distritos populares, quienes deben planificar con anticipación sus actividades domésticas. En ese contexto, Sedapal anunció un nuevo corte, para este 4 de diciembre de 2025, que afectará a parte de los usuarios del distrito de Puente Piedra.

¿Qué día, cuándo y dónde se suspende el servicio de agua?

El corte está programado para el jueves 4 de diciembre de 2025 en el distrito de Puente Piedra. El horario estimado de la suspensión del servicio es de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Zonas afectadas: quiénes se quedarán sin agua

Sedapal indica que la medida impactará a diversos sectores del distrito de Puente Piedra. Entre ellos:

  • Urb. El Palermo
  • Urb. Santo Domingo
  • P.J. Santa Lidia
  • P.V. Virgen de Chapi
  • Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
  • Urb. Puente Piedra (Bedoya)
  • Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
  • A. H. Camino Real
  • A. H. Los Jardines de Puente Piedra
  • A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
  • A. H. Nueva Canadá
  • A. H. El Progreso
  • A. H. San Martín de Porres
  • A. H. La Victoria
  • A. H. Virgen de Chapi
  • A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
  • Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
  • Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
  • Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
  • Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
  • Asociación Villa Los Rosales
  • Asociación Villa María
  • Centro Poblado El Carme
  • Cercado
  • P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis

Si resides en alguno de estos sectores, o conoces a alguien que lo haga, conviene prepararse con anticipación para paliar la suspensión temporal.

Motivo del corte: mantenimiento de reservorios y red de distribución

La suspensión del servicio no es arbitraria: responde a labores programadas por Sedapal. La intervención, que se da con cierta periodicidad en varios distritos de Lima, busca revisar, limpiar o mejorar los depósitos de almacenamiento y las redes de distribución, con el fin de mantener la calidad del agua y estabilidad en el suministro.

Aunque este tipo de cortes puede generar molestias, el mantenimiento resulta esencial para prevenir filtraciones, roturas o problemas de potabilidad que afectarían a muchos ciudadanos.

