0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Municipalidad de Lima recuperó importante espacio público en Evitamiento: vecinos gozarán de una mejor imagen

Esta crucial vía de Lima lucía con graffitis, carteles de concierto y basura almacenada, pero tras realizar trabajos de limpieza, ahora tiene una mejor imagen.

Angie De La Cruz
Se mejora importante espacio público en Evitamiento y luce con renovada imagen.
Se mejora importante espacio público en Evitamiento y luce con renovada imagen. | Imagen: EMAPE
COMPARTIR

El Puente Santa Anita es una importante vía que descongestiona el tráfico vehicular en el centro de la ciudad; sin embargo, pese a su importancia, este espacio público se encontraba en pésimas condiciones. Debido a ello, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), tomó importante medidas en la zona.

Cámaras de seguridad serán implementadas en Mercado Central y Mesa Redonda

PUEDES VER: Municipalidad de Lima da excelente noticia en Mesa Redonda y Mercado Central: reducirá robos y reforzará seguridad

Mediante las redes sociales de EMAPE, se dio a conocer que el personal de la empresa llevó a cabo trabajos de limpieza, retiro de afiches y pintado en el puente Santa Anita. Tras ello, el punto clave de conexión metropolitana en Lima luce con una imagen mejorada, que sin duda beneficia a los vecinos.

Puente Santa Anita

Puente Santa Anita presenta mejoras tras trabajos de EMAPE.

Cabe señalar que las pintas en sus estructuras no son los únicos problemas que presenta el Puente Santa Anita, que permite conectar rápidamente el norte y el sur de Lima, también en horario nocturno incrementa el riesgo de que los transeúntes sufran algún tipo de robo o hurto.

Puente Santa Anita

Se realizaron trabajos de limpieza en el puente Santa Anita.

Es importante destacar que los graffitis no autorizados dañan la imagen urbana de la zona de Evitamiento, haciendo que este puente luzca descuidado. Sumado a ello, se puede transmitir una sensación de inseguridad y desorden, especialmente en este espacio que cuentas con alto tránsito.

Tras las recientes medidas que tomó la Municipalidad de Lima, se espera que sujetos no dañen nuevamente las estructuras del Puente Santa Anita y que los vecinos, conductores y peatones, puedan seguir disfrutando de una mejor imagen que transmite calma dentro de la agitada ciudad.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."

  2. Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria

  3. Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano