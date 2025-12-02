Municipalidad de Lima recuperó importante espacio público en Evitamiento: vecinos gozarán de una mejor imagen

El Puente Santa Anita es una importante vía que descongestiona el tráfico vehicular en el centro de la ciudad; sin embargo, pese a su importancia, este espacio público se encontraba en pésimas condiciones. Debido a ello, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), tomó importante medidas en la zona.

Mediante las redes sociales de EMAPE, se dio a conocer que el personal de la empresa llevó a cabo trabajos de limpieza, retiro de afiches y pintado en el puente Santa Anita. Tras ello, el punto clave de conexión metropolitana en Lima luce con una imagen mejorada, que sin duda beneficia a los vecinos.

Cabe señalar que las pintas en sus estructuras no son los únicos problemas que presenta el Puente Santa Anita, que permite conectar rápidamente el norte y el sur de Lima, también en horario nocturno incrementa el riesgo de que los transeúntes sufran algún tipo de robo o hurto.

Es importante destacar que los graffitis no autorizados dañan la imagen urbana de la zona de Evitamiento, haciendo que este puente luzca descuidado. Sumado a ello, se puede transmitir una sensación de inseguridad y desorden, especialmente en este espacio que cuentas con alto tránsito.

Tras las recientes medidas que tomó la Municipalidad de Lima, se espera que sujetos no dañen nuevamente las estructuras del Puente Santa Anita y que los vecinos, conductores y peatones, puedan seguir disfrutando de una mejor imagen que transmite calma dentro de la agitada ciudad.