Municipalidad de Lima da excelente noticia en Mesa Redonda y Mercado Central: reducirá robos y reforzará seguridad

La llegada de la temporada navideña 2025, una de las épocas de mayor movimiento comercial y afluencia de público, ha impulsado a las autoridades a reforzar significativamente las medidas de vigilancia en zonas estratégicas. Con el objetivo de garantizar una experiencia de compra más segura, especialmente en espacios altamente concurridos, se ha puesto en marcha un moderno sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial, gestionado por la Municipalidad de Lima.

Esta implementación no solo busca desalentar la delincuencia, sino también mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, brindando mayor tranquilidad a miles de compradores y comerciantes que se preparan para la intensa actividad de diciembre.

En este contexto, las populares zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central, dos puntos neurálgicos del comercio local, han sido priorizados con la incorporación de nuevos equipos tecnológicos que elevan el estándar de seguridad a un nivel sin precedentes.

Instalan 19 cámaras inteligentes en el área comercial

Un total de 19 cámaras con tecnología de inteligencia artificial han sido instaladas estratégicamente en los alrededores de la Mesa Redonda y el Mercado Central. Estos dispositivos cuentan con capacidades avanzadas de vigilancia, entre ellas:

Monitoreo en tiempo real de todo el flujo peatonal y vehicular.

Detección automática de personas con requisitoria mediante reconocimiento facial.

Identificación y lectura de placas vehiculares con alerta en caso de registros policiales.

La central de monitoreo recibirá información instantánea que permitirá actuar de forma inmediata frente a incidentes de seguridad, robos, alteraciones o cualquier irregularidad.

Tecnología de vanguardia para mayor control

El sistema implementado utiliza algoritmos de IA capaces de analizar patrones de movimiento, identificar comportamientos sospechosos y generar alertas inteligentes. De esta forma, las autoridades pueden anticipar posibles situaciones de riesgo, optimizando la prevención del delito.

Además, la capacidad de reconocer rostros y placas vehiculares con precisión milimétrica aumenta la eficiencia en la identificación de personas buscadas o vehículos involucrados en actividades ilícitas.

Mejor experiencia y tranquilidad para los compradores

Con la instalación de estas cámaras, la zona comercial se vuelve un espacio más protegido, especialmente en un periodo en el que miles de familias acuden a realizar compras navideñas.

El refuerzo tecnológico permitirá que los visitantes puedan desplazarse y comprar con mayor confianza, sabiendo que el entorno se encuentra bajo vigilancia constante. Las autoridades señalaron que estas acciones se enmarcan dentro de un plan integral de seguridad que continuará ampliándose durante los próximos meses.