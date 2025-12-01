Municipalidad de Lima comparte buena noticia en época navideña: espacio recreativo abre sus puertas para las familias

Diciembre llegó y con él se espera con ansias una de las mejores temporadas del año: la Navidad. En este contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Circuito Mágico del Agua abrió las puertas de la Villa Mágica navideña, para que grandes y chicos disfruten de las atracciones.

La época navideña representa unión y amor familiar, pero también está acompañada de luces, decoraciones, el icónico árbol navideño, personajes simbólicos, como Papa Noel y duendes. Todo ello y más, lo podrá encontrar en la Villa Mágica navideña, que atiende en un horario de 3 p. m. hasta las 10 p. m.

Familias asisten a la Villa Mágica navideña del Circuito Mágico del Agua.

Cabe señalar que la Villa Navideña abrió sus puertas desde el sábado 22 de noviembre, pero en diciembre suele registrarse más afluencia de público, debido a la celebración que se aproxima. Por otro lado, si está interesado en acudir a este espacio recreativo, debe tener en cuenta que el precio de la entrada es de S/ 5.00, adicional del costo por el ingreso general al parque, que también es de S/ 5.00.

En la Villa Mágica Navideña del Circuito Mágico del Agua encontrará ambientes decorados con luces, personajes navideños y espacios de entretenimiento para las familias. Además, se incluye un recorrido como el "Túnel de la Fantasía Navideña", Casita de Papá Noel, una feria navideña, entre otras atracciones.

La Villa Mágica Navideña está ambientada con luces, decoraciones, zonas temáticas y personajes navideños.

Es importante destacar que este espacio navideño en Lima está dirigido para todos los miembros de la familia, adultos y niños, además, se puede asistir con amigos o pareja, para disfrutar de esta divertida opción a un precio bajo y atractiva, para realizar una nueva actividad en diciembre.

La Municipalidad de Lima, mediante sus redes sociales, realizó una transmisión en vivo y los usuarios no dudaron en comentar respecto a la Villa Mágica navideña del Circuito Mágico del Agua. "Qué lindo", "Iré con mis hijos", "Superlindo, voy a ir pronto", "Ya fui, me pude tomar muchas fotos", señalaron.