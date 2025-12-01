Iniciará construcción de nueva vía rápida que unirá 4 distritos de Lima: reducirá el tiempo de viaje

El tráfico en la capital es uno de los principales problemas que afrontan los ciudadanos de manera diaria, por lo que ante esta situación, la Municipalidad de Lima compartió la buena noticia de que iniciará la construcción de nueva vía rápida en Av. Canadá, que beneficiará a San Luis, San Borja, Ate y La Victoria.

Se informó que este proyecto vial estará a cargo de Invermet y contará con una inversión de S/ 226 millones. Además, se precisó que la Vía Rápida Canadá, tendrá un tramo desde Av. Santa Catalina hasta la Av. Circunvalación, en el distrito de La Victoria, beneficiando a 1 millón de habitantes.

Muy pronto, la Municipalidad de Lima dará inicio al proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Av. Canadá", y se estima que un plazo de 450 días se culminarán las mejoras, con la finalidad de que tanto los conductores como peatones reduzcan su tiempo de viaje por dicha avenida en Lima que es muy concurrida.

Una de las características que más interés genera de esta obra vial, es que la construcción de la Vía Rápida Canadá mejorará la conectividad entre Ate, San Borja, San Luis y La Victoria. Esto permitirá que los vehículos se puedan movilizar de manera más rápida y segura en la capital peruana.

Entre las mejoras que se destacan de este proyecto en Lima, se incluyen la construcción de dos viaductos elevados que aumentarán la agilidad del tránsito en beneficio de los usuarios. Además, la vía contará con nuevas veredas, sardineles, áreas verdes y un entorno más seguro están en camino.

Tras este anuncio, los internautas no dudaron en comentar mediante las redes sociales. "¿Y ciclovías?, ¿No contamos los ciclistas?", "El problema de la Av Canadá no es solo al cruzar la Av. Circunvalación, el problema más grave es el cruce en paseo de la República hacia Lince, es un cuello de botella", "¡Mejor túneles!", indicaron.