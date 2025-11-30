Municipalidad de Lima anuncia plan de desvíos por vía Expresa Grau: mejorará la seguridad del tránsito vehicular

La Vía Expresa Grau es una de las arterias viales más transitadas de Lima, y en 2025 se ha iniciado una intervención mayor para pavimentar y modernizar este corredor, con miras a mejorar la movilidad, facilitar el transporte público y reducir congestiones históricas.

Para avanzar con dichas obras de forma segura y ordenada, evitando riesgos a peatones, usuarios del transporte público y conductores, la Municipalidad de Lima ha decidido aplicar un cierre parcial en un tramo clave de la vía, y junto con ello un plan de desvíos.

Este plan no solo busca permitir la continuidad de los trabajos de construcción en el marco de la nueva Vía Expresa Grau, sino también salvaguardar la seguridad vial, garantizar fluidez del tránsito y mantener accesos críticos como los de emergencia y peatones.

La medida, anunciada por la Municipalidad de Lima, mediante la Empresa Municipal de Proyectos Estratégicos (Emape), entra en vigor a partir del viernes 28 a las 00:00 horas. Con ello, se activa de inmediato el plan de desvíos que permanecerá vigente hasta poco antes de las fiestas navideñas, con el fin de completar las obras previstas.

Datos clave del plan de desvíos por la Vía Expresa Grau

Inicio del plan de desvíos: viernes 28 de noviembre de 2025, desde las 00:00 horas.

viernes 28 de noviembre de 2025, desde las 00:00 horas. Tramo afectado: intersección de las avenidas Avenida Grau y Avenida Aviación, en sentido este-oeste hacia la Plaza Grau.

intersección de las avenidas Avenida Grau y Avenida Aviación, en sentido este-oeste hacia la Plaza Grau. Motivo del cierre: obras de pavimentación, construcción de la nueva vía Express y conexión con sistemas de transporte público (incluyendo futuro enlace con la Metropolitano de Lima y la Línea 1 del Metro de Lima).

obras de pavimentación, construcción de la nueva vía Express y conexión con sistemas de transporte público (incluyendo futuro enlace con la Metropolitano de Lima y la Línea 1 del Metro de Lima). Objetivo del plan de desvíos: garantizar la seguridad vial, facilitar el tránsito vehicular alterno, mantener accesos peatonales y permitir el paso de ambulancias (especialmente hacia el Hospital Nacional Dos de Mayo).

garantizar la seguridad vial, facilitar el tránsito vehicular alterno, mantener accesos peatonales y permitir el paso de ambulancias (especialmente hacia el Hospital Nacional Dos de Mayo). Duración estimada: desde su inicio, que fue el 28 noviembre, hasta antes de las fiestas navideñas, es decir, se espera que los desvíos duren varias semanas.

Rutas alternas y recomendaciones de tránsito

Para minimizar el impacto del cierre y permitir la fluidez vehicular, se han definido las siguientes rutas alternas:

Para vehículos que vienen del distrito de La Victoria hacia el centro de Lima: desde la avenida Aviación, deben girar hacia el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi, incorporarse al jirón Huánuco, y desde ahí retomar la avenida Grau para dirigirse al Cercado de Lima.

Para quienes se dirigen desde el Centro de Lima hacia La Victoria: pueden seguir por la avenida Grau, luego tomar la avenida Aviación con normalidad, sin necesidad de desvíos extra. Para peatones, se habilitará un paso especial hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco, de modo que puedan trasladarse sin riesgos.

Recomendaciones para conductores y usuarios: anticipar horarios, evitar la zona en horas punta si es posible, revisar rutas alternas y planificar con antelación sus trayectos, sobre todo si deben pasar por La Victoria, Aviación o cercanías de Grau.