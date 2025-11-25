0
Vecinos de Puente Piedra disfrutarán de un nuevo espacio moderno que mejorará su calidad de vida

La Municipalidad de Puente Piedra confirmó que esta obra beneficiará de manera directa a la población que vive en este distrito de Lima Norte.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Puente Piedra inició importante obra a favor de la población.
Municipalidad de Puente Piedra inició importante obra a favor de la población.
A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Puente Piedra informó que inició una nueva obra que mejorará la calidad de los ciudadanos. Esta iniciativa busca que los vecinos de la zona puedan acceder a un espacio digno para recrear con seguridad y libertad.

Municipalidad de Comas logró recuperar un importante espacio público.

PUEDES VER: Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos

El nuevo parque se realizará en la asociación de vivienda Huertos de Chillón - zona Sur. La población junto al personal del municipio colocaron la primera piedra para la construcción de importante obra.

La Muncipalidad de Puente Piedra confirmó significativo obra.

La Muncipalidad de Puente Piedra confirmó significativo obra.

"Este nuevo espacio beneficiará no solo a la asociación, sino también a las comunidades aledañas", puntualiza el post que realizó este importante distrito de Lima Norte.

En el evento participaron niños, adultos y personas de la tercera edad, quienes serán los más beneficiados, ya que podrán contar con áreas verdes e infraestructura moderna.

"Muy buena iniciativa a favor de los ciudadanos", "Por fin, áreas verdad para la asociación de vivienda Huertos de Chillón", "Excelente noticias para el distrito", "Más áreas verdad en esta zona de Lima Norte", son algunos mensajes que acompañan el post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

