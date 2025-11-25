Vecinos de Puente Piedra disfrutarán de un nuevo espacio moderno que mejorará su calidad de vida

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Puente Piedra informó que inició una nueva obra que mejorará la calidad de los ciudadanos. Esta iniciativa busca que los vecinos de la zona puedan acceder a un espacio digno para recrear con seguridad y libertad.

El nuevo parque se realizará en la asociación de vivienda Huertos de Chillón - zona Sur. La población junto al personal del municipio colocaron la primera piedra para la construcción de importante obra.

La Muncipalidad de Puente Piedra confirmó significativo obra.

"Este nuevo espacio beneficiará no solo a la asociación, sino también a las comunidades aledañas", puntualiza el post que realizó este importante distrito de Lima Norte.

En el evento participaron niños, adultos y personas de la tercera edad, quienes serán los más beneficiados, ya que podrán contar con áreas verdes e infraestructura moderna.

"Muy buena iniciativa a favor de los ciudadanos", "Por fin, áreas verdad para la asociación de vivienda Huertos de Chillón", "Excelente noticias para el distrito", "Más áreas verdad en esta zona de Lima Norte", son algunos mensajes que acompañan el post.