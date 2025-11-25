- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Vecinos de Puente Piedra disfrutarán de un nuevo espacio moderno que mejorará su calidad de vida
La Municipalidad de Puente Piedra confirmó que esta obra beneficiará de manera directa a la población que vive en este distrito de Lima Norte.
A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Puente Piedra informó que inició una nueva obra que mejorará la calidad de los ciudadanos. Esta iniciativa busca que los vecinos de la zona puedan acceder a un espacio digno para recrear con seguridad y libertad.
PUEDES VER: Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
El nuevo parque se realizará en la asociación de vivienda Huertos de Chillón - zona Sur. La población junto al personal del municipio colocaron la primera piedra para la construcción de importante obra.
La Muncipalidad de Puente Piedra confirmó significativo obra.
"Este nuevo espacio beneficiará no solo a la asociación, sino también a las comunidades aledañas", puntualiza el post que realizó este importante distrito de Lima Norte.
En el evento participaron niños, adultos y personas de la tercera edad, quienes serán los más beneficiados, ya que podrán contar con áreas verdes e infraestructura moderna.
"Muy buena iniciativa a favor de los ciudadanos", "Por fin, áreas verdad para la asociación de vivienda Huertos de Chillón", "Excelente noticias para el distrito", "Más áreas verdad en esta zona de Lima Norte", son algunos mensajes que acompañan el post.
- 1
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
- 2
Confirman corte de agua en San Martín de Porres por 8 horas: día y horario específico
- 3
Municipalidad de Lima anunció la reconstrucción de importante espacio histórico de la Plaza San Martín
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90