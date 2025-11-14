Municipalidad de Puente Piedra advierte riesgo de caída de importante puente de la Panamericana Norte

En la reciente semana, se registró un enorme forado en la av. Néstor Gambetta, por lo que se indicó su cierre total. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definió un plan de desvío, que señala que los vehículos de carga pesada circularán por la carretera Panamericana Norte, lo que genera una gran preocupación debido al posible colapso del puente Chillón.

El puente Chillón es un punto de paso obligatorio para miles de vehículos que se desplazan diariamente desde Lima hacia el norte peruano. Sin embargo, se ha alertado sobre su estado y ante el plan de desvío, se agravaría el daño de sus estructuras, que desde hace años presenta fallos.

Puente Chillón podría caerse tras paso de vehículos de carga pesada

Mediante un video de TikTok, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, brindó más detalles al respecto, y solicitó un cambio en el plan de desvío de tránsito, con la finalidad de evitar que vehículos de carga pesada superior a 6.5 toneladas transiten por dicha vía de la Panamericana Norte.

El burgomaestre indicó que ya se ha presentado informes técnicos respecto al estado del puente y se sabe sobre la alerta de peligro de colapso, puesto que presenta grietas, fisuras, entre otros daños. Ante esto, Rutas de Lima realizó trabajos de parchado, pero el problema es a nivel interno.

El puente Chillón soporta un volumen muy alto de tránsito diario. | Imagen: Andina

Rennán Espinoza informó sobre la propuesta presentada anteriormente respecto a una reconstrucción del puente Chillón, ubicado en el kilómetro 24 de la Panamericana Norte, puesto que a diario transitan miles de vehículos y con mayor motivo, luego de la incorporación de los de carga pesada por el colapso de plataforma en la av. Néstor Gambetta.

¿Cuál sería la solución ante el riesgo de colapso del puente Chillón?

Por otro lado, el alcalde presentó como alternativa que los vehículos que habitualmente pasaban por la vía de Ventanilla, que actualmente se mantiene cerrada, transiten por la avenida Arquitectos, por Villa Estela, en la bajada de Ancón y desviarse al Callao, sin pasar por la Panamericana Norte.

Además, exhortó la prontitud de una solución al enorme daño estructural de la avenida Néstor Gambetta, precisando que continuará el diálogo con el MTC para una solución. "Este puente se puede derrumbar y el remedio puede salir peor que la enfermedad. Estamos avisando", agregó Espinoza.