Inauguran moderna sede del Hospital de la Solidaridad en Lima: dónde se ubica y qué servicios ofrece

La Municipalidad de Lima compartió una buena noticia para la población, y es que este último 12 de noviembre, se inauguró la nueva sede del Hospital de la Solidaridad, en El Agustino. Este moderno centro de salud contará con diversas especialidades médicas que beneficiarán a los vecinos del distrito, puesto que los servicios tienen un precio accesible.

A la ceremonia de inauguración asistió el alcalde Renzo Reggiardo, quien aseguró que seguirá extendiendo la red del Hospital de la Solidaridad en la capital. Con esta reciente apertura, se suma un total de 56 sedes a la red municipal de SISOL y atenderá a más de 220 000 vecinos de la zona de Lima Este.

Hospital de la Solidaridad en El Agustino: ¿dónde se ubica?

Este nuevo espacio del Hospital de la Solidaridad está ubicado en la avenida Riva Agüero 1638, en El Agustino, lo que permitirá que no solo los habitantes de dicho distrito se beneficien con los servicios médicos que se ofrecen, también San Juan de Lurigancho, Barrios Altos y zonas cercanas.

El alcalde de Lima inauguró la sede del Hospital de la Solidaridad en El Agustino.

Por otro lado, se informó que esta sede en Lima Este ofrecerá más de 12 especialidades y a un precio accesible para los bolsillos de los pacientes. Estas son:

Cardiología

Gastroenterología

Neumología

Psiquiatría

Urología

Traumatología

Medicina interna

Ginecología

Pediatría

Servicios complementarios: rayos X, farmacia y ecografía

Eso no es todo, puesto que los vecinos de El Agustino también podrán acceder a un moderno laboratorio clínico en el Hospital de la Solidaridad, que les permitirá obtener sus resultados en un corto plazo, lo que a su vez les facilitará su proceso médico al tener un diagnóstico oportuno.

"Nuestra prioridad es cuidar la salud de los limeños, especialmente de quienes más lo necesitan. Este hospital es una muestra de que estamos cumpliendo ese objetivo, llevando servicios de calidad a cada distrito", señaló el alcalde Renzo Reggiardo en la ceremonia de inauguración.

En tanto, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales respecto a esta nueva acción de la Municipalidad de Lima. "Excelente, ya son 56 Hospitales de la Solidaridad a nivel nacional, felicitaciones", "¡Buena! El Agustino y Lima estamos muy agradecidos", "Sí, eso es muy bueno. Legado de Lucho Castañeda", "Excelente gestión", indicaron.