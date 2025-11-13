0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo
EN DIRECTO
Francia vs. Ucrania por Eliminatorias

Inauguran moderna sede del Hospital de la Solidaridad en Lima: dónde se ubica y qué servicios ofrece

La Municipalidad de Lima inauguró moderna sede del Hospital de la Solidaridad en El Agustino y más de 220 000 vecinos del distrito se verán beneficiados.

Angie De La Cruz
Se inauguró una moderna sede del Hospital de la Solidaridad en El Agustino.
Se inauguró una moderna sede del Hospital de la Solidaridad en El Agustino. | Imagen: Municipalidad de Lima
COMPARTIR

La Municipalidad de Lima compartió una buena noticia para la población, y es que este último 12 de noviembre, se inauguró la nueva sede del Hospital de la Solidaridad, en El Agustino. Este moderno centro de salud contará con diversas especialidades médicas que beneficiarán a los vecinos del distrito, puesto que los servicios tienen un precio accesible.

Revisa más detalles sobre la campaña de DNI gratuito en San Juan de Lurigancho.

PUEDES VER: DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: requisitos para acceder al beneficio, fecha y lugar

A la ceremonia de inauguración asistió el alcalde Renzo Reggiardo, quien aseguró que seguirá extendiendo la red del Hospital de la Solidaridad en la capital. Con esta reciente apertura, se suma un total de 56 sedes a la red municipal de SISOL y atenderá a más de 220 000 vecinos de la zona de Lima Este.

Hospital de la Solidaridad en El Agustino: ¿dónde se ubica?

Este nuevo espacio del Hospital de la Solidaridad está ubicado en la avenida Riva Agüero 1638, en El Agustino, lo que permitirá que no solo los habitantes de dicho distrito se beneficien con los servicios médicos que se ofrecen, también San Juan de Lurigancho, Barrios Altos y zonas cercanas.

Hospital de la Solidaridad

El alcalde de Lima inauguró la sede del Hospital de la Solidaridad en El Agustino.

Por otro lado, se informó que esta sede en Lima Este ofrecerá más de 12 especialidades y a un precio accesible para los bolsillos de los pacientes. Estas son:

  • Cardiología
  • Gastroenterología
  • Neumología
  • Psiquiatría
  • Urología
  • Traumatología
  • Medicina interna
  • Ginecología
  • Pediatría
  • Servicios complementarios: rayos X, farmacia y ecografía

Eso no es todo, puesto que los vecinos de El Agustino también podrán acceder a un moderno laboratorio clínico en el Hospital de la Solidaridad, que les permitirá obtener sus resultados en un corto plazo, lo que a su vez les facilitará su proceso médico al tener un diagnóstico oportuno.

"Nuestra prioridad es cuidar la salud de los limeños, especialmente de quienes más lo necesitan. Este hospital es una muestra de que estamos cumpliendo ese objetivo, llevando servicios de calidad a cada distrito", señaló el alcalde Renzo Reggiardo en la ceremonia de inauguración.

En tanto, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales respecto a esta nueva acción de la Municipalidad de Lima. "Excelente, ya son 56 Hospitales de la Solidaridad a nivel nacional, felicitaciones", "¡Buena! El Agustino y Lima estamos muy agradecidos", "Sí, eso es muy bueno. Legado de Lucho Castañeda", "Excelente gestión", indicaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se confirmó aumento del aguinaldo por Navidad 2025 al sector público? Fechas de pago y beneficiarios

  2. DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: requisitos para acceder al beneficio, fecha y lugar

  3. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano