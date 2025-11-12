La ilusión de la mayoría de personas es, en algún momento, poder adquirir un inmueble propio, mismo que les dé la tranquilidad de encontrarse siempre en un lugar seguro sin mantener la preocupación de quedarse en desamparo en algún momento de la vida. A propósito de ello, la Municipalidad de Lima confirmó una gran noticia para todos, pues el hogar soñado estará cada vez más cerca.

De acuerdo a un informe publicado en el portal institucional de la comuna, se oficializó la subasta de 31 lotes en diferentes distritos de la capital, cuyos precios de remate van desde los S/ 76,383.45 hasta los S/ 4,499,340.00.

Por otro lado, se detalló en qué zonas se ubican los lotes que ingresarán a la subasta por parte de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima); se trata de los distritos de Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Subasta de lotes en Lima.

¿Cuándo y dónde se realizará la subasta de lotes?

Según se detalla en el informe, el día de la subasta está programado para el sábado 22 de noviembre e iniciará a las 10:00 a. m. Además, se realizará en el salón Multiuso del Museo Metropolitano de Lima, cuarto piso (Av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima).

¿Cómo se puede participar en la subasta?

Para poder ser parte de la subasta de lotes, las personas naturales o jurídicas podrán adquirir las bases acercándose a las oficinas del Jr. Cuzco N° 286, Cercado de Lima, ello desde el 10 de noviembre hasta el 21 del mismo mes.

La compra tendrá un valor de S/50 y se realizará mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 193-1127115-0-99, CCI-00219300112711509914 del Banco de Crédito del Perú a nombre de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.