Vecinos del Rímac recibieron estupenda noticia: se inaugurará moderno centro comercial con tiendas exclusivas

Con una inversión de más de 80 millones de soles, el Rímac se consolidará como uno de los distritos con los malls más exclusivos de la capital.

Se inaugurará moderno centro comercial con tiendas exclusivas
Se inaugurará moderno centro comercial con tiendas exclusivas | Foto: composición Líbero + IA
Vecinos del Rímac y aledaños ya no tendrán que realizar viajes largos para llegar a algún centro comercial, pues muy pronto contarán con uno de los malls más importantes de la capital. Se trata de Lomas Plaza, proyecto de la inmobiliaria Besco que cuenta con una inversión de más de 80 millones de soles. Además, de acuerdo a lo informado por los principales portales retail, este espacio albergará exclusivas tiendas por departamento.

Definitivamente, el ingreso de este centro comercial dará un impulso importante en el desarrollo económico del distrito, pues se consolidará como el primero en la zona dando un paso a la llegada de inversiones en la comuna distrital.

Añadido a ello, gracias a la próxima inauguración de Lomas Plaza en el Rímac, los vecinos contarán con nuevas oportunidades de trabajo, pues se ofrecerán cientos de plazas de empleo para lo que significará el desarrollo productivo del nuevo gran centro comercial.

Lomas Plaza será el primer centro comercial en el Rímac

Lomas Plaza: ¿dónde se ubica el centro comercial del Rímac?

El proyecto, que cuenta con más de 3.000 m2 de área arrendable, inició su ejecución el 12 de noviembre de 2024, y cuenta conuna estratégica ubicación cerca del ex Polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubios y los condominios Altos y Lomas del Rímac.

¿Qué tiendas habrá en el nuevo centro comercial Lomas Plaza?

Según lo indicado, anclas como Supermercados Metro, del Grupo Cencosud, estarían presentes en el nuevo centro comercial. Por su parte, el gimnasio que da la hora en el Perú con una variedad de locales en Lima y provincias, Smart Fit, también se integrará a la lista de empresas que llegarán a Lomas Plaza.

¿Cuándo se inaugurará Lomas Plaza del Rímac?

De acuerdo a lo señalado y por cómo van los avances en la obra del centro comercial, la inauguración de Lomas Plaza se encuentra programada para mediados del próximo año 2026.

