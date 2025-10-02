Ventanilla contará con nueva vía en la Av. Néstor Gambetta: inician obra tras 7 años de espera

Los vecinos de Ventanilla se emocionaron con la reciente noticia que anunció el alcalde, Jhovinson Vásquez, y es que iniciaron los trabajos de asfaltado de la vía provisional en el km 3.5 de la Av. Néstor Gambetta. Esta nueva obra permitirá descongestionar el tráfico vehicular que se forma en esa zona.

El burgomaestre dio más detalles sobre esta intervención que se está haciendo realidad luego de siete años de espera. Mediante diversas plataformas oficiales, la Municipalidad de Ventanilla señaló que el proyecto se está realizando con sentido de sur a norte y podrán circular vehículos de hasta 3 toneladas.

Esta noticia fue recibida de manera positiva por los vecinos, quienes de manera constante sufren las consecuencias del congestionamiento en dicha zona. Incluso, muchos conductores prefieren tomar la ruta alternar hacia el distrito de Mi Perú debido al tiempo de espera que se invierte por el tráfico en el 3.5 de la Av. Néstor Gambetta.

Trabajo de asfaltado en la vía provisional del Km 3.5 de la Av. Gambetta.

Por otro lado, Jhovinson Vásquez precisó que el proceso de licitación aún está pendiente, pero que muy pronto se inaugurará esta obra que beneficiará a cientos de vecinos, conductores y usuarios que transitan en esta importante zona que conecta con el corazón de Ventanilla y el Callao.

"El cronograma de trabajo se viene respetando gracias a las gestiones del alcalde Jhovinson con Provías Nacional. Seguimos supervisando estas labores para aliviar esta situación que afecta a la población desde hace más de 7 años.", indicó la Municipalidad de Ventanilla en sus redes sociales.

Por otro lado, los usuarios no dudaron en comentar respecto a esta obra. "La muni no tiene fondos como para haber hecho esa vía hace tiempo... sospechoso que recién lo hagan", "¿Después de 7 años y cuántos años lleva usted en gestión?", "No olvide ir a Ventanilla Alta, las pistas son un desastre", "Alcalde por favor, también un semáforo y cruce peatonal", señalaron.