Pago ONP 19990, septiembre 2025: esta es la fecha de inicio de cobro para pensiones en Banco de la Nación
Las pensiones de los ciudadanos jubilados afiliados a ONP, empezarán a entregarse durante los próximos días del mes de septiembre.
Cada mes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) coordina con el Banco de la Nación y otras entidades financieras para efectuar el pago de pensiones. Este proceso sigue un cronograma específico, basado en el régimen correspondiente del pensionista y, en la inicial del apellido paterno. Además de los abonos en cuenta, desde hace unos años se ha implementado un sistema de pago a domicilio, que facilita el cobro a personas con dificultades para desplazarse.
Para septiembre de 2025, la distribución de los pagos está claramente definida para cada régimen, lo que permite organizar el retiro de fondos sin contratiempos. A continuación, te indicaremos las fechas clave, cómo se realiza el retiro y aspectos prácticos que es necesario conocer.
Cronograma de Pagos de ONP
Decreto Ley N° 19990 (régimen general ONP)
Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación y otros bancos afiliados) según inicial del apellido paterno:
- A-C: viernes 5 de septiembre
- D-L: lunes 8 de septiembre
- M-Q: martes 9 de septiembre
- R-Z: miércoles 10 de septiembre
- Convenios internacionales (incluye Ley N° 27803): lunes 15 de septiembre
- Pago a domicilio: del viernes 12 al domingo 21 de septiembre.
Otros regímenes (DL N° 18846; DL N° 20530 y pensiones por encargo; Ley N° 30003; Ley N° 26790)
- Abono en cuenta bancaria: jueves 11 de septiembre.
- Pago a domicilio: del domingo 14 al domingo 21 de septiembre.
¿Cómo se efectúan los pagos?
Retiro en Banco de la Nación (u otras entidades afiliadas)
Los abonos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias habilitadas por la ONP, como:
- Banco de la Nación
- BBVA Perú
- GNB Perú
- Interbank
- Scotiabank
- BanBif
Para retirar en ventanilla o cajero:
- Presenta tu DNI vigente.
- Si retiras montos mayores a S/ 1 500, se recomienda usar la tarjeta Multired Global Débito.
¿Qué se recomienda para afiliados de ONP?
- Verifica tu régimen y cronograma. Identifica a qué grupo perteneces para saber tu fecha exacta.
- Titan tus documentos actualizados. Lleva tu DNI y, si corresponde, tarjeta Multired.
- Llega con tiempo al banco. Aunque tu fecha sea específica, los fondos se mantienen disponibles en días posteriores.
- Para pago a domicilio, asegúrate estar en tu hogar durante el periodo asignado.
- Ante dudas, contacta a ONP o el Banco de la Nación para confirmaciones o reprogramaciones.
