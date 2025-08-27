Pago ONP 19990, septiembre 2025: esta es la fecha de inicio de cobro para pensiones en Banco de la Nación

Cada mes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) coordina con el Banco de la Nación y otras entidades financieras para efectuar el pago de pensiones. Este proceso sigue un cronograma específico, basado en el régimen correspondiente del pensionista y, en la inicial del apellido paterno. Además de los abonos en cuenta, desde hace unos años se ha implementado un sistema de pago a domicilio, que facilita el cobro a personas con dificultades para desplazarse.

Para septiembre de 2025, la distribución de los pagos está claramente definida para cada régimen, lo que permite organizar el retiro de fondos sin contratiempos. A continuación, te indicaremos las fechas clave, cómo se realiza el retiro y aspectos prácticos que es necesario conocer.

Cronograma de Pagos de ONP

Decreto Ley N° 19990 (régimen general ONP)

Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación y otros bancos afiliados) según inicial del apellido paterno:

A-C: viernes 5 de septiembre

D-L: lunes 8 de septiembre

M-Q: martes 9 de septiembre

R-Z: miércoles 10 de septiembre

Convenios internacionales (incluye Ley N° 27803): lunes 15 de septiembre

Pago a domicilio: del viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

Otros regímenes (DL N° 18846; DL N° 20530 y pensiones por encargo; Ley N° 30003; Ley N° 26790)

Abono en cuenta bancaria: jueves 11 de septiembre.

Pago a domicilio: del domingo 14 al domingo 21 de septiembre.

¿Cómo se efectúan los pagos?

Retiro en Banco de la Nación (u otras entidades afiliadas)

Los abonos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias habilitadas por la ONP, como:

Banco de la Nación

BBVA Perú

GNB Perú

Interbank

Scotiabank

BanBif

Para retirar en ventanilla o cajero:

Presenta tu DNI vigente.

Si retiras montos mayores a S/ 1 500, se recomienda usar la tarjeta Multired Global Débito.

¿Qué se recomienda para afiliados de ONP?