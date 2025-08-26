0

Retiro ONP 2025: ¿Se podrá solicitar hasta S/26.750? Esto es lo que dice la nueva propuesta

El retiro de ONP está siendo uno de los temas que más genera expectativa en la comunidad peruana, pues miles de afiliados esperan poder acceder lo más pronto posible.

Daniela Alvarado
ONP: conoce todo sobre la nueva propuesta de retiro
ONP: conoce todo sobre la nueva propuesta de retiro
En el contexto de la crisis económica y la necesidad de aliviar la situación financiera de muchos peruanos, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso de la República para autorizar el retiro voluntario de los fondos acumulados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

ONP: consulta en cuánto tiempo tendrías tu dinero si se aprueba el retiro

PUEDES VER: Retiro ONP 2025: ¿Cuándo podrías tener en tus manos los S/ 21,400 si el Congreso aprueba el desembolso?

Una de las propuestas más destacadas es la presentada por la congresista Margot Palacios Huamán, que busca permitir a los afiliados y exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) retirar hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750. Sin embargo, hasta la fecha, esta iniciativa aún no ha sido aprobada por el Congreso.

Detalles de la propuesta de retiro de hasta S/26,750

Monto máximo a retirar

La propuesta establece que los afiliados podrán retirar hasta 5 UIT, lo que equivale a S/26,750. Este monto es el máximo permitido, pero el monto real a retirar dependerá de los aportes acumulados por cada afiliado. Es decir, si un afiliado ha aportado menos, podrá retirar solo el total acumulado en su cuenta individual.

Modalidad de desembolso

  • Primer desembolso: Hasta 1 UIT (aproximadamente S/5,350), dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.
  • Segundo desembolso: Hasta 1 UIT adicional, dentro de los 30 días calendario siguientes al primer desembolso.
  • Si el monto total disponible es menor a 1 UIT, se entregaría en un solo desembolso.

Procedimiento para solicitar el retiro

Los afiliados interesados deberán presentar su solicitud de manera voluntaria ante la ONP. La solicitud podrá realizarse de forma virtual o presencial. Una vez aprobada la solicitud, los fondos serán depositados directamente en la cuenta bancaria registrada del solicitante.

Estado actual del proyecto en el Congreso

Hasta el 26 de agosto de 2025, la propuesta de retiro de hasta S/26,750 aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República. El proyecto de ley N.º 10506/2024-CR, impulsado por la congresista Margot Palacios Huamán, ha sido presentado, pero aún está pendiente de debate y aprobación en el Congreso. Además, se han presentado otras iniciativas similares que buscan autorizar el retiro de fondos de la ONP, pero ninguna ha sido aprobada hasta la fecha.

¿Qué se recomienda para los afiliados?

  • Es importante seguir de cerca las noticias y comunicados oficiales de la ONP y del Congreso para conocer el avance de la propuesta y cualquier cambio en el cronograma.
  • Ten a la mano tu DNI y los datos de tu cuenta bancaria registrada en la ONP para facilitar el proceso de solicitud en caso de que la ley sea aprobada.
  • Evalúa si realmente necesitas acceder a tus fondos en este momento, ya que el retiro de los mismos podría afectar tu pensión futura.
