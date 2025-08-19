Municipalidad de Lima inaugurará obra que modernizará San Martín de Porres y mejorará la calidad de vida de los vecinos

San Martín de Porres se sigue modernizando y más aún con la inauguración de la nueva av. Víctor Raúl Haya de la Torre, que presenta mejoras vehiculares y peatonales. Conoce cuándo será la ceremonia de apertura que realizará la Municipalidad Metropolitana de Lima y más detalles sobre este proyecto en Lima Norte.

La institución capitalina, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), puso en marcha este proyecto que superó los S/ 12 millones de soles y que su tramo iba entre Av. 200 Millas y Av. El Olivar, logrando así beneficiar a más de 5000 vecinos del concurrido distrito de SMP.

SMP inaugura obra de la av. Víctor Raúl Haya de la Torre

Las intervenciones en esta zona incluyeron trabajos en sardineles, muros de contención, escaleras, reductores de velocidad, así como la preparación de la subbase del pavimento y veredas en el óvalo El Olivar. Estas mejoras ofrecen mayor seguridad, accesibilidad peatonal y vehicular, gracias a su infraestructura moderna.

Eso no es todo, ya que también se instalaron rampas, escaleras, martillos, elementos de delimitación peatonal, destacando la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancas, bolardos, pasamanos y tachos de basura, que brindan una mejor imagen a esta concurrida zona en San Martín de Porres.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que la ceremonia de inauguración se realizará este miércoles 20 de agosto, desde la 1:00 p. m. en la av. Víctor Raúl Haya de la Torre, con cruce con la calle Aries en SMP. Esta noticia generó alegría entre los ciudadanos, quienes no dudaron en comentar.

La obra en la av. Víctor Raúl Haya de la Torre se inaugurará este 20 de agosto.

"Esta obra tan importante para nuestra población", "Felicitaciones por esta inauguración. SMP merece obras que den más seguridad, movilidad y bienestar a las familias", "Excelente trabajo", "Quedó perfecta la obra", "Oh, Dios mío, este trabajo está hermosísimo", indicaron mediante redes sociales.