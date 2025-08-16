Importante avenida será transformada para optimizar el tránsito en Lima: Municipalidad anunció nueva vía rápida

La transformación de la avenida Canadá se perfila como una de las principales obras de infraestructura vial en Lima Metropolitana, con proyección de transformar una arteria urbana congestionada en una vía rápida eficiente, segura y moderna.

Este eje, clave para la movilidad entre los distritos de Ate, San Borja y San Luis, ha padecido décadas de tráfico intenso, deterioro en su infraestructura peatonal y vehicular, y falta de espacios adecuados para ciclistas y transeúntes. Frente a esta realidad, la Municipalidad Metropolitana de Lima intervino mediante un ambicioso proyecto que busca descongestionar el tránsito, promover una movilidad más sostenible y mejorar la calidad urbana para los vecinos.

¿Qué se busca con el proyecto?

El principal objetivo es reconvertir la avenida Canadá en una vía rápida moderna que garantice un flujo vehicular continuo entre Ate, San Borja y San Luis, mejorando también la experiencia de usuarios de transporte público, ciclistas y peatones. Se busca:

Reducir drásticamente los tiempos de viaje.

Descongestionar una ruta vital y históricamente saturada.

Fomentar una movilidad integrada, segura y sostenible.

Conectar eficazmente con ejes estratégicos como la avenida Javier Prado y la avenida Circunvalación.

Datos Clave del Proyecto

Viaductos planificados: Dos viaductos: uno de 1.6 km que supera cruces críticos (Rosa Toro y San Luis) y otro de 0.5 km en la misma zona.

Componentes incluidos: Renovación de pistas, veredas, instalación de ciclovías, paraderos modernos, áreas verdes, semáforos inteligentes, rampas de acceso y señalización visible.

Cobertura territorial: Beneficiará directamente a más de un millón de residentes de Lima Centro y mejorará la conexión con la avenida Circunvalación.

Financiamiento y ejecución: Inversión estimada en S/ 226 millones. Ejecución a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), mediante concurso oferta, en un plazo de 450 días.

Beneficio previsto: Liberar una vía crucial, garantizar tránsito fluido, proyectar una ciudad más ordenada, segura y verde.

Como se sabe, la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) promovió un reordenamiento en 2024, implementando más de 20 paraderos, mejor señalización, redistribución de rutas y sistemas de recaudo electrónico, beneficiando a cerca de 80,000 usuarios y reduciendo hasta 15 minutos en hora punta.

Entre 2012 y 2013, la gestión municipal anterior ya había ampliado carriles, intersecciones y mejorado paraderos y áreas verdes para hacer más fluida la circulación, y ahora se encarga de la modernización de la avenida Canadá que representa una apuesta significativa por una movilidad urbana integrada, eficiente y más inteligente en Lima.