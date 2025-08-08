- Hoy:
Importante vía de La Victoria luce 100% renovada con notables mejoras: 200 mil vecinos se verán beneficiados
El jirón Alexander von Humboldt en La Victoria se renueva en beneficio de la ciudadanía, que disfrutará de nuevas estructuras. La inauguración es este viernes 8.
Tras varias semanas de trabajo, la obra en el jirón Alexander von Humboldt, en La Victoria, finalizó con éxito y este viernes 8 de agosto se realiza la ceremonia de inauguración. El proyecto vial tiene una extensión de 1.3 km de mejoradas pistas y veredas, así como de accesos vehiculares.
PUEDES VER: Importante obra en el Cono Norte tiene un avance del 72%: se mejora vía de 3.5 km que estuvo abandona por años
Mediante las plataformas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Municipalidad de La Victoria, se informó que la inauguración se lleva a cabo desde la 1:00 p. m. en el cruce de los jirones Alexander von Humboldt con Sáenz Peña. Esta noticia ha generado alegría entre los vecinos.La Municipalidad de Lima culminó obra en el jirón Alexander Von Humboldt.
Obra en jr. Alexander von Humboldt finalizó
Entre las mejoras se incluyen la renovación de redes de agua, alcantarillado, habilitación de accesos para vehículos, así como nuevas pistas y veredas. Estas intervenciones beneficiarán a más de 200 mil personas, destacando que la vía en La Victoria cuenta con más de 50 años de antigüedad.
Asimismo, se precisó que esta obra tuvo una inversión superior de 6 millones de soles. Por su parte, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, compartió su sentir respecto a la renovación del Jr. Alexander von Humboldt y a las intervenciones que se iban a realizar en la concurrida zona.
"Uno de los principales beneficios será la revalorización de los predios y comercios en la zona, así como la mejora y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio", indicó el burgomaestre del popular distrito.
Los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar sobre la inauguración del Jr. von Humboldt. "Qué chévere, esa avenida era full huecos", "Muy bonita y ordenada ha quedado la vía", "Gracias a la Municipalidad de Lima, por las buenas obras. Jr Humbolt está muy lindo", mencionaron.
