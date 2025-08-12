- Hoy:
Corredor Rojo amplía su ruta 204 con nuevo recorrido desde HOY: contará con 4 paraderos más
¡Atención, usuarios del Corredor Rojo! La ATU informó que desde este martes 12 de agosto, la Ruta 204 tendrá un nuevo recorrido y cuatro paraderos adicionales.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la ruta 204 del Corredor Rojo contará con un nuevo recorrido y 4 paraderos adicionales por sentido. Esta medida entró en rigor desde este martes 12 de agosto, a partir del medio día. Conoce cómo será el nuevo tramo.
PUEDES VER: Av. Faucett estará cerrada desde el 17 de agosto por obras del Metro de Lima: revisa las rutas de desvío
Los buses con destino hacia San Miguel, deberán recorrer la ruta, que ahora incluirá la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil, y los jirones Cuzco y Libertad, antes de retomar el trayecto por la avenida La Marina.
Mientras que en el nuevo tramo de retorno hacia La Molina, los buses circularán por la vía auxiliar de La Marina, luego la vía auxiliar de Brasil, y continuarán por Javier Prado Oeste.
Ruta 204 del Corredor Rojo amplía su recorridoEste es el nuevo tramo San Miguel- La Molina del Corredor Rojo ruta 204. | Imagen: ATU
Cabe señalar que los horarios se mantienen sin cambios, de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos hasta las 10:30 p.m. Respecto a las tarifas, también permanecen igual, S/ 2.40 para el público general y S/ 1.20 para estudiantes.
Con esta extensión del Corredor Rojo, la cobertura de la ruta 204 ahora abarca aún más zonas de Lima Metropolitana, incluyendo Cieneguilla, Pachacámac, La Molina, Ate, San Borja, San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel.
Por su parte, la ATU recalcó: "Cada nuevo paradero contarán con su debida señalización.". Asimismo, se precisa que esta acción facilita la accesibilidad, ya que incluye nuevas avenidas y jirones, permitiendo a más usuarios puedan abordar o bajar más cerca de su destino, del mismo modo, fortalece la interconexión entre los distritos de Lima.
