Nueva megaobra en Lima Norte: conectará 4 distritos con corredor vial que brindará transporte rápido

Las buenas noticias siguen llegando para los vecinos de Lima Norte, ya que la Municipalidad de Lima, a través de EMAPE, ejecutará muy pronto la obra de la nueva Vía Expresa Norte. Este proyecto promete mejorar el transporte público en la zona, que a diario se ve afectado por el caótico congestionamiento en hora punta, además, podría reducir el tiempo de viaje de los usuarios.

Esta megaobra tendrá una extensión de casi 9 kilómetros que se construirá a lo largo de la concurrida avenida Universitaria, además, conectará los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, pero en su segunda etapa, se extenderá hasta San Miguel.

Por otro lado, se informó que este proyecto vial incluirá 12 estaciones a nivel y 3 estaciones elevadas del Metropolitano, que mejorarían la fluidez del tránsito, además, reducirá el tiempo de viaje, puesto que el trayecto actualmente toma más de 90 minutos, pero con la construcción sería de 30 minutos. Sin duda, los usuarios estarán felices con este beneficio.

Se estima que la obra impactará positivamente a más de 2 millones de ciudadanos en Lima, descongestionando el tráfico y fomentando el desarrollo urbano en estas zonas. El proyecto contaría con una inversión estimada de S/ 280 millones, pero hasta el momento no se confirma la fecha oficial de inicio.

Sin embargo, dentro de los plazos se estima que como la adjudicación del proyecto comenzó en septiembre de 2024; se espera que la primera etapa (Comas–San Miguel) esté culminada para 2026, y que la obra en su totalidad finalice en 2027.

"Es la nueva vía que se necesita", "El principal problema es el tráfico que se origina entre José Granada y el puente Morales Duárez ", "Con tanta obra no se podrá transitar, peor", "Eso no es una vía expresa, una vía expresa es con by pass para todos los vehículos no solo para el transporte público", "Lima necesita mucho verde. En el verano es horrible estar en ciudad", comentarios internautas en redes sociales.