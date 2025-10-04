Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: lista de ingresantes y puntajes finales área D y E

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está realizando HOY, sábado 4 de octubre, su examen de admisión 2026 - I. Los postulantes del área D y E buscan conocer los resultados UNMSM, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos la información que necesitas conocer.

Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: área D y E

Los postulantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas deben saber que los resultados del examen UNMSM 2026 - I podrían ser publicados a partir de las 6:00 de la tarde en la página web de la Universidad.

Examen UNMSM: ¿A qué hora comienza la evaluación?

Según la publicación que realizó la Universidad Nacional de San Marcos, el horario de ingreso a la ciudad universitaria será de 6:00 a.m. hasta 8:30. Los postulantes que asistan fuera de las horas establecidas no podrán rendir el examen de admisión para el periodo 2026 - I.

Horario de ingreso de la UNMSM.

Examen de admisión UNMSM 2026 - I: Estos documentos debes presentar

Los postulantes deben saber que, deben presentar su Documento de Identidad original o carné de extranjería. Además, de contar con su carné de postulante en una hoja bond tamaña A4.

Examen UNMSM 2026 - I: Objetos prohibidos

Los postulantes no deben presentarse al examen de admisión con estos objetos, porque no podrán rendir la evaluación supervisada o deberán botarlos.

Lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, libros, revisas, cuadernos.

Cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelos.

Aparatos tecnológicos

Joyerías y accesorios

Casacas, polos o poleras con capucha, gorras, morrales, maletines.

Examen UNMSM 2026: Vacante por carrera

A continuación, podrás conocer el número de vacantes que ha dispuesto la Universidad San Marcos para el periodo 2026 - I.

Área A: Ciencias de la Salud

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales