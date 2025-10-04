0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: lista de ingresantes y puntajes finales área D y E

Miles de jóvenes podrán conocer los resultados del examen de admisión UNMSM del área D y E 2026-I en la nota, además, sabrás el puntaje que obtuviste.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión UNMSM 2026 - I.
Mira los resultados del examen de admisión UNMSM 2026 - I. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está realizando HOY, sábado 4 de octubre, su examen de admisión 2026 - I. Los postulantes del área D y E buscan conocer los resultados UNMSM, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos la información que necesitas conocer.

Examen de admisión 2026-I en UNMSM

PUEDE VER: Examen de admisión San Marcos 2026-I: estos postulantes tienen prohibido rendir la prueba

Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: área D y E

Los postulantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas deben saber que los resultados del examen UNMSM 2026 - I podrían ser publicados a partir de las 6:00 de la tarde en la página web de la Universidad.

Examen UNMSM: ¿A qué hora comienza la evaluación?

Según la publicación que realizó la Universidad Nacional de San Marcos, el horario de ingreso a la ciudad universitaria será de 6:00 a.m. hasta 8:30. Los postulantes que asistan fuera de las horas establecidas no podrán rendir el examen de admisión para el periodo 2026 - I.

Horario de ingreso de la UNMSM.

Horario de ingreso de la UNMSM.

Examen de admisión UNMSM 2026 - I: Estos documentos debes presentar

Los postulantes deben saber que, deben presentar su Documento de Identidad original o carné de extranjería. Además, de contar con su carné de postulante en una hoja bond tamaña A4.

Examen UNMSM 2026 - I: Objetos prohibidos

Los postulantes no deben presentarse al examen de admisión con estos objetos, porque no podrán rendir la evaluación supervisada o deberán botarlos.

  • Lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, libros, revisas, cuadernos.
  • Cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelos.
  • Aparatos tecnológicos
  • Joyerías y accesorios
  • Casacas, polos o poleras con capucha, gorras, morrales, maletines.

Examen UNMSM 2026: Vacante por carrera

A continuación, podrás conocer el número de vacantes que ha dispuesto la Universidad San Marcos para el periodo 2026 - I.

Área A: Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35
