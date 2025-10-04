- Hoy:
Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: lista de ingresantes y puntajes finales área D y E
Miles de jóvenes podrán conocer los resultados del examen de admisión UNMSM del área D y E 2026-I en la nota, además, sabrás el puntaje que obtuviste.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está realizando HOY, sábado 4 de octubre, su examen de admisión 2026 - I. Los postulantes del área D y E buscan conocer los resultados UNMSM, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos la información que necesitas conocer.
PUEDE VER: Examen de admisión San Marcos 2026-I: estos postulantes tienen prohibido rendir la prueba
Resultado examen de admisión San Marcos 2026 - I: área D y E
Los postulantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas deben saber que los resultados del examen UNMSM 2026 - I podrían ser publicados a partir de las 6:00 de la tarde en la página web de la Universidad.
Examen UNMSM: ¿A qué hora comienza la evaluación?
Según la publicación que realizó la Universidad Nacional de San Marcos, el horario de ingreso a la ciudad universitaria será de 6:00 a.m. hasta 8:30. Los postulantes que asistan fuera de las horas establecidas no podrán rendir el examen de admisión para el periodo 2026 - I.
Horario de ingreso de la UNMSM.
Examen de admisión UNMSM 2026 - I: Estos documentos debes presentar
Los postulantes deben saber que, deben presentar su Documento de Identidad original o carné de extranjería. Además, de contar con su carné de postulante en una hoja bond tamaña A4.
Examen UNMSM 2026 - I: Objetos prohibidos
Los postulantes no deben presentarse al examen de admisión con estos objetos, porque no podrán rendir la evaluación supervisada o deberán botarlos.
- Lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, libros, revisas, cuadernos.
- Cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelos.
- Aparatos tecnológicos
- Joyerías y accesorios
- Casacas, polos o poleras con capucha, gorras, morrales, maletines.
Examen UNMSM 2026: Vacante por carrera
A continuación, podrás conocer el número de vacantes que ha dispuesto la Universidad San Marcos para el periodo 2026 - I.
Área A: Ciencias de la Salud
- Medicina Humana: 55
- Obstetricia: 44
- Enfermería: 46
- Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
- Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
- Tecnología Médica (Radiología): 17
- Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
- Nutrición: 24
- Farmacia y Bioquímica: 29
- Ciencias de los Alimentos: 10
- Toxicología: 11
- Odontología: 25
- Medicina veterinaria: 20
- Psicología: 48
- Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21
Área B: Ciencias Básicas
- Química: 28
- Ciencias Biológicas: 25
- Genética y Biotecnología: 21
- Microbiología y Parasitología: 23
- Física: 35
- Matemática: 49
- Estadística: 47
- Investigación Operativa: 49
- Computación Científica: 48
Área C: Ingeniería
- Ingeniería Química: 38
- Ingeniería Agroindustrial: 35
- Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
- Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
- Ingeniería Geológica: 21
- Ingeniería Geográfica: 25
- Ingeniería de Minas: 15
- Ingeniería Metalúrgica: 15
- Ingeniería Civil: 27
- Ingeniería Ambiental: 15
- Arquitectura y Urbanismo: 20
- Ingeniería Industrial: 73
- Ingeniería Textil y Confecciones: 26
- Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
- Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
- Ingeniería Electrónica: 45
- Ingeniería Eléctrica: 20
- Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
- Ingeniería Biomédica: 15
- Ingeniería Mecatrónica: 20
- Ingeniería Nuclear: 20
- Ingeniería de Sistemas: 32
- Ingeniería de Software: 15
- Ciencia de la Computación: 15
Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
- Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
- Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
- Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
- Administración de la Gastronomía: 12
- Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
- Marketing: 12
- Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
- Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
- Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
- Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
- Criminalística Financiera Forense: 40
- Economía: 77
- Economía Pública: 64
- Economía Internacional: 68
Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
- Derecho: 135
- Ciencia Política: 40
- Literatura: 17
- Filosofía: 17
- Lingüística: 16
- Comunicación Social: 18
- Arte: 17
- Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
- Danza: 6
- Conservación y Restauración: 12
- Lengua, Traducción e Interpretación: 15
- Educación Inicial: 12
- Educación Primaria: 16
- Educación Secundaria: 60
- Educación Física: 55
- Historia: 15
- Sociología: 22
- Antropología: 23
- Arqueología: 23
- Trabajo Social: 35
- Geografía: 35
