El examen de admisión San Marcos 2026 se desarrolló con total normalidad HOY, domingo 5 de octubre. Miles de jóvenes buscan acceder a una de las vacantes que está ofreciendo la conocida de estudios para este nuevo periodo académico.

¿A qué hora salen los resultados de San Marcos 2026?

Por el momento, los resultados del examen de admisión de San Marcos no tienen una hora establecida de publicación, pero se espera los postulantes pueden acceder a la lista de ingresartes a partir de las 6:00 de la noche en la página web oficial de la UNMSM.

Examen de admisión San Marcos: Fechas de postulación

El examen de admisión San Marcos se realizará en cuatro fechas, las cuales están distribuidas en dos fines de semana del mes de octubre. Los postulantes deberán asistir a rendir la evaluación supervisada a de acuerdo a la facultad que buscan ingresar.

Sábado 4: Facultad de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (áreas D y E).

Domingo 5: Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería (áreas B y C).

Sábado 11: Facultad Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana.

Domingo 12: Examen exclusivo para Medicina Humana.

Examen de admisión San Marcos: vacantes para el periodo 2026

A continuación, podrás conocer el número de vacantes que está ofreciendo la Universidad Nacional de San Marcos a los postulantes del periodo 2026.

Área A: Ciencias de la Salud

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales