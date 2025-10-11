0

Resultados de examen de admisión UNMSM 2026 HOY: ver puntajes y lista de ingresantes del 11 de octubre

Mira los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 y conoce si accediste a una de las vacantes que ofrece la casa de estudios.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 .
Mira los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 .
La Universidad Nacional de San Marcos anunció que este sábado 11 y domingo 12 se llevará a cabo el examen de admisión área A y Medicina Humana. Miles de postulantes rendirán la evaluación supervisada que les permitirá acceder a una vacante para el periodo 2026 - 1.

Conoce a qué hora salen los resultados San Marcos 2026.

Resultados de examen de admisión San Marcos 2026

Si rendiste la evaluación y quieres conocer los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 área A y Medicina Humana, entonces tienes que ingresar a la página web oficial OCA UNMSM. Se espera que la lista de ingresantes sería publicada a partir de las 6:00 p.m.

Examen de admisión San Marcos 2026: horario de ingreso

Los postulantes que buscan ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos deben saber que solo podrán ingresar a rendir la evaluación de 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. Tras el horario, no se permitirá el ingreso de los jóvenes por ningún motivo.

examen de admisión san marcos

Horario de ingreso del examen de admisión San Marcos.

Examen de admisión UNMSM 2026: Vacantes

A continuación, podrás conocer cuáles son las vacantes que han dispuesto la Universidad Nacional de San Marcos para el área A y Medicina Humana. ¡Toma nota!

Área A

  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Medicina Humana: 55 vacantes

Examen de admisión San Marcos: Documentos importantes

Los postulantes deberán presentar su Documento de Identidad o Carné de Extranjería vigente, así como, la impresión del carné de postulante. Sin estos documentos no podrás rendir el examen de admisión del área A y Medicina Humana.

