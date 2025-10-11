Resultados de examen de admisión UNMSM 2026 HOY: ver puntajes y lista de ingresantes del 11 de octubre

La Universidad Nacional de San Marcos anunció que este sábado 11 y domingo 12 se llevará a cabo el examen de admisión área A y Medicina Humana. Miles de postulantes rendirán la evaluación supervisada que les permitirá acceder a una vacante para el periodo 2026 - 1.

Resultados de examen de admisión San Marcos 2026

Si rendiste la evaluación y quieres conocer los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 área A y Medicina Humana, entonces tienes que ingresar a la página web oficial OCA UNMSM. Se espera que la lista de ingresantes sería publicada a partir de las 6:00 p.m.

Examen de admisión San Marcos 2026: horario de ingreso

Los postulantes que buscan ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos deben saber que solo podrán ingresar a rendir la evaluación de 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. Tras el horario, no se permitirá el ingreso de los jóvenes por ningún motivo.

Horario de ingreso del examen de admisión San Marcos.

Examen de admisión UNMSM 2026: Vacantes

A continuación, podrás conocer cuáles son las vacantes que han dispuesto la Universidad Nacional de San Marcos para el área A y Medicina Humana. ¡Toma nota!

Área A

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Medicina Humana: 55 vacantes

Examen de admisión San Marcos: Documentos importantes

Los postulantes deberán presentar su Documento de Identidad o Carné de Extranjería vigente, así como, la impresión del carné de postulante. Sin estos documentos no podrás rendir el examen de admisión del área A y Medicina Humana.