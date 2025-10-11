- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Resultados de examen de admisión UNMSM 2026 HOY: ver puntajes y lista de ingresantes del 11 de octubre
Mira los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 y conoce si accediste a una de las vacantes que ofrece la casa de estudios.
La Universidad Nacional de San Marcos anunció que este sábado 11 y domingo 12 se llevará a cabo el examen de admisión área A y Medicina Humana. Miles de postulantes rendirán la evaluación supervisada que les permitirá acceder a una vacante para el periodo 2026 - 1.
PUEDES VER: ¿A qué hora dan los resultados del examen de admisión UNMSM 2026? Lista de ingresantes San Marcos
Resultados de examen de admisión San Marcos 2026
Si rendiste la evaluación y quieres conocer los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 área A y Medicina Humana, entonces tienes que ingresar a la página web oficial OCA UNMSM. Se espera que la lista de ingresantes sería publicada a partir de las 6:00 p.m.
Examen de admisión San Marcos 2026: horario de ingreso
Los postulantes que buscan ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos deben saber que solo podrán ingresar a rendir la evaluación de 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. Tras el horario, no se permitirá el ingreso de los jóvenes por ningún motivo.
Horario de ingreso del examen de admisión San Marcos.
Examen de admisión UNMSM 2026: Vacantes
A continuación, podrás conocer cuáles son las vacantes que han dispuesto la Universidad Nacional de San Marcos para el área A y Medicina Humana. ¡Toma nota!
Área A
- Obstetricia: 44
- Enfermería: 46
- Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
- Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
- Tecnología Médica (Radiología): 17
- Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
- Nutrición: 24
- Farmacia y Bioquímica: 29
- Ciencias de los Alimentos: 10
- Toxicología: 11
- Odontología: 25
- Medicina veterinaria: 20
- Psicología: 48
- Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21
Medicina Humana: 55 vacantes
Examen de admisión San Marcos: Documentos importantes
Los postulantes deberán presentar su Documento de Identidad o Carné de Extranjería vigente, así como, la impresión del carné de postulante. Sin estos documentos no podrás rendir el examen de admisión del área A y Medicina Humana.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50