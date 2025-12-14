- Hoy:
Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II: Puntajes y lista de ingresantes a Otras Modalidades y Centro Pre
Si quieres ver los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025.
La Universidad Nacional del Callao está llevando a cabo su examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC. Cientos de jóvenes que rinden la evaluación buscan alcanzar una de las vacantes y si quieres conocer la lista de ingresantes, entonces no dudes en revisar los próximos párrafos.
Resultados examen de admisión UNAC 2025-II
Los resultados del examen de admisión UNAC 2025 II serán publicados en la página web de la Universidad. Por el momento, se desconoce a qué hora se emitirá la lista de postulantes de Otras Modalidades y Centro Pre, pero es posible que estén disponibles a partir de las 6 o 7 de la noche.
Examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025 - II
Los postulantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad y ficha de postulante. Los participantes de otras modalidades deberán ingresar por la puerta número 1 y sus aulas son 1 al 4. Mientras que, los alumnos del Centro Pre UNA tendrán una división diferente.
|PABELLÓN / FACULTAD
|AULAS
|Facultad de Ciencias Contables
|1 - 16
|Facultad de Ciencias Económicas
|17 - 32
Croquis publicado por la Universidad Nacional del Callao.
Carreras de la Universidad Nacional de Callao
A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras de la Universidad Nacional de Callao que está ofreciendo esta conocida casa de estudios. ¡Toma nota!
Ciencias de la Salud
- Enfermería
- Educación Física
Ciencias Administrativas
- Ciencias Administrativas
Ciencias Económicas
- Economía
Ciencias Contables
- Contabilidad
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Ingen. Eléctrica
- Ingen. Electrónica
Ingeniería Industrial y Sistemas
- Ingen. Industrial
- Ingen. Sistemas
Ingeniería Mecánica y Energía
- Ingen. Mecánica
- Ingen. en Energía
Ingeniería Pesquera y Alimentos
- Ingen. Pesquera
- Ingen. de Alimentos
Ingeniería Química
- Ingeniería Química
Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
- Ingen. Ambiental y Recursos Naturales
Ciencias Naturales y Matemáticas
- Física
- Matemática
¿Cuánto necesito para ingresar a la Universidad del Callao?
El puntaje recomendable para ingresar a la UNAC es de 51 puntos sobre 100, pero todo dependerá de la carrera a la que hayas postulado. Se recomienda al postulante obtener un puntaje alto, ya que así tendrá más oportunidades de obtener una vacante.
- 1
- 2
- 3
