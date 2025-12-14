Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II: Puntajes y lista de ingresantes a Otras Modalidades y Centro Pre

La Universidad Nacional del Callao está llevando a cabo su examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC. Cientos de jóvenes que rinden la evaluación buscan alcanzar una de las vacantes y si quieres conocer la lista de ingresantes, entonces no dudes en revisar los próximos párrafos.

Resultados examen de admisión UNAC 2025-II

Los resultados del examen de admisión UNAC 2025 II serán publicados en la página web de la Universidad. Por el momento, se desconoce a qué hora se emitirá la lista de postulantes de Otras Modalidades y Centro Pre, pero es posible que estén disponibles a partir de las 6 o 7 de la noche.

Examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025 - II

Los postulantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad y ficha de postulante. Los participantes de otras modalidades deberán ingresar por la puerta número 1 y sus aulas son 1 al 4. Mientras que, los alumnos del Centro Pre UNA tendrán una división diferente.

PABELLÓN / FACULTAD AULAS Facultad de Ciencias Contables 1 - 16 Facultad de Ciencias Económicas 17 - 32

Croquis publicado por la Universidad Nacional del Callao.

Carreras de la Universidad Nacional de Callao

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras de la Universidad Nacional de Callao que está ofreciendo esta conocida casa de estudios. ¡Toma nota!

Ciencias de la Salud

Enfermería

Educación Física

Ciencias Administrativas

Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

Economía

Ciencias Contables

Contabilidad

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingen. Eléctrica

Ingen. Electrónica

Ingeniería Industrial y Sistemas

Ingen. Industrial

Ingen. Sistemas

Ingeniería Mecánica y Energía

Ingen. Mecánica

Ingen. en Energía

Ingeniería Pesquera y Alimentos

Ingen. Pesquera

Ingen. de Alimentos

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Ingen. Ambiental y Recursos Naturales

Ciencias Naturales y Matemáticas

Física

Matemática

¿Cuánto necesito para ingresar a la Universidad del Callao?

El puntaje recomendable para ingresar a la UNAC es de 51 puntos sobre 100, pero todo dependerá de la carrera a la que hayas postulado. Se recomienda al postulante obtener un puntaje alto, ya que así tendrá más oportunidades de obtener una vacante.