Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II: Puntajes y lista de ingresantes a Otras Modalidades y Centro Pre

Si quieres ver los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión Otras Modalidades y Centro pre UNAC.
Mira los resultados del examen de admisión Otras Modalidades y Centro pre UNAC. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Universidad Nacional del Callao está llevando a cabo su examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC. Cientos de jóvenes que rinden la evaluación buscan alcanzar una de las vacantes y si quieres conocer la lista de ingresantes, entonces no dudes en revisar los próximos párrafos.

Resultados examen de admisión UNAC 2025-II

Los resultados del examen de admisión UNAC 2025 II serán publicados en la página web de la Universidad. Por el momento, se desconoce a qué hora se emitirá la lista de postulantes de Otras Modalidades y Centro Pre, pero es posible que estén disponibles a partir de las 6 o 7 de la noche.

Examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025 - II

Los postulantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad y ficha de postulante. Los participantes de otras modalidades deberán ingresar por la puerta número 1 y sus aulas son 1 al 4. Mientras que, los alumnos del Centro Pre UNA tendrán una división diferente.

PABELLÓN / FACULTADAULAS
Facultad de Ciencias Contables1 - 16
Facultad de Ciencias Económicas17 - 32
Examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2025

Croquis publicado por la Universidad Nacional del Callao.

Carreras de la Universidad Nacional de Callao

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras de la Universidad Nacional de Callao que está ofreciendo esta conocida casa de estudios. ¡Toma nota!

Ciencias de la Salud

  • Enfermería
  • Educación Física

Ciencias Administrativas

  • Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

  • Economía

Ciencias Contables

  • Contabilidad

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

  • Ingen. Eléctrica
  • Ingen. Electrónica

Ingeniería Industrial y Sistemas

  • Ingen. Industrial
  • Ingen. Sistemas

Ingeniería Mecánica y Energía

  • Ingen. Mecánica
  • Ingen. en Energía

Ingeniería Pesquera y Alimentos

  • Ingen. Pesquera
  • Ingen. de Alimentos

Ingeniería Química

  • Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

  • Ingen. Ambiental y Recursos Naturales

Ciencias Naturales y Matemáticas

  • Física
  • Matemática

¿Cuánto necesito para ingresar a la Universidad del Callao?

El puntaje recomendable para ingresar a la UNAC es de 51 puntos sobre 100, pero todo dependerá de la carrera a la que hayas postulado. Se recomienda al postulante obtener un puntaje alto, ya que así tendrá más oportunidades de obtener una vacante.

Roxana Aliaga
