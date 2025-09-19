Este grupo de escolares de colegios nacionales no asistirán a clases el 24 de septiembre

En las redes sociales, se ha viralizado información indicando que el miércoles 24 de septiembre es feriado no laborable. Ante ello, muchos cibernautas buscan conocer si las clases en los colegios nacionales serán suspendidas. Si eres uno de ellos, entonces revisa la siguiente información. ¡Toma nota!

Escolares no asistirán a clases el miércoles 24 de septiembre

De acuerdo a la Ley N° 15618, el miércoles 24 de septiembre es día no laborable en conmemoración de la Virgen de las Mercedes, también conocida como la patrona de las Fuerzas Armadas y figura religiosa emblemática de la ciudad.

"El 24 de septiembre es feriado no laborable en el departamento de Piura", indica la normativa. Esto genera que, las clases escolares en los colegios nacionales de la región sean suspendidas, por ello, se pide a los padres de familia tomar sus precauciones.

No habrá clases el miércoles 27 de septiembre en Piura.

En caso de las entidades privadas, la disposición de dar un día libre, dependerá del empleador. Si tu hijo o apoderado estudia en este tipo de escuelas, entonces tienes que realizar la consulta del caso al personal administrativo o educativo.

Feriados que restan al 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados que restan al 2025. Toma nota, porque así podrás armar tus planes sin ningún problema.