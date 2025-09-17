Estos colegios no tendrán clases el próximo miércoles 24 de setiembre por feriado: ¿Qué dice el MINEDU?

En el calendario nacional del Perú, el mes de septiembre de 2025 no tiene feriados de alcance nacional. Sin embargo, eso no impide que algunas regiones celebren días festivos propios, con respaldo legal, que generan descansos laborales y escolares locales. Uno de esos casos es Piura, que cada 24 de septiembre conmemora la festividad religiosa de Nuestra Señora de las Mercedes, también llamada "La Mechita", patrona del departamento.

Esta tradición tiene origen en el año 1965, cuando se promulgó la Ley N.º 15618 durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, estableciendo ese día como feriado no laborable y remunerado para el departamento de Piura.

El feriado regional significa que, aunque muchas actividades se suspenden en Piura ese día, para la mayor parte del país todo continúa con normalidad, pues estas disposiciones solo aplican localmente. Esto genera dudas frecuentes sobre si habrá clases, si funcionarán servicios públicos, etc.

¿Qué dice el Minedu y cómo será la asistencia a clases el 24 de septiembre en Piura?

El Ministerio de Educación (Minedu) confirma que, al ser un feriado regional, las clases escolares en los colegios públicos de Piura estarán suspendidas el martes 24 de septiembre debido al feriado por la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

Para los colegios privados, la suspensión de clases dependerá de acuerdos internos con padres de familia, directivos o propietarios de los centros educativos. Algunos podrán decidir no tener clases, otros podrían mantener las actividades si así lo acuerdan.

En cuanto al calendario escolar, Minedu indica que las horas académicas perdidas deberán ser recuperadas para no afectar el avance educativo ni el cumplimiento del año lectivo.

¿Quiénes descansan?