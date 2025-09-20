Feriado largo en Perú desde este 26 al 28 de septiembre: ¿Quiénes descansan, según El Peruano?

Trujillo se prepara para disfrutar de un fin de semana largo este próximo viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025. La medida ha sido oficializada mediante el Decreto Regional N.° 004‑2025‑GRLL‑GOB, con el objetivo de permitir participar de las celebraciones del Festival Internacional de la Primavera, que cada año convoca a miles de personas en la ciudad de La Libertad.

Este feriado será una pausa para quienes trabajan en el sector público, y hay condiciones especiales para el sector privado. Las autoridades han dispuesto que el día viernes 26 será no laborable obligatorio para los empleados y funcionarias de las entidades públicas en la provincia de Trujillo. En los días sábado 27 y domingo 28 se suma el fin de semana, completando así un período de descanso de tres días.

¿Quiénes descansarán del 26 al 28 de septiembre?

El viernes 26 de septiembre será feriado regional obligatorio para todos los trabajadores del sector público en la provincia de Trujillo. El sábado 27 y domingo 28 corresponderán al feriado de fin de semana para todos los trabajadores que normalmente no trabajan esos días. Para quienes ya descansan los fines de semana, esos días se consideran como parte natural del descanso.

En el sector privado, el descanso no será obligatorio: las empresas pueden acogerse voluntariamente si llegan a un acuerdo con sus trabajadores para otorgar ese viernes libre.

Decreto Regional N.° 004‑2025‑GRLL‑GOB establece el carácter de no laborable obligatorio solo para la administración pública (trabajadores del sector público) en Trujillo. Para las empresas privadas, el decreto permite la adhesión voluntaria al descanso. Es decir, si una empresa privada acuerda con sus colaboradores otorgar el viernes libre, puede hacerlo; de lo contrario, el día será laborable.

¿Habrá clases este 26 de septiembre?

Es importante tener en cuenta que el decreto señala que no habrá clases escolares en la provincia de Trujillo ese día, al acogerse la educación pública a la normativa del descanso regional.

Importancia del feriado regional

Este fin de semana largo se da en el marco del Festival Internacional de la Primavera, que este año cumple su edición número 73. La festividad incluye desfiles, actividades culturales, sociales y turísticas que atraen visitantes locales y también de otras regiones, por lo que el descanso promueve la participación ciudadana, así como la dinamización comercial y turística.

Para los trabajadores del sector público significa un descanso asegurado ese viernes, mientras que el sector privado tendrá la flexibilidad de sumarse al descanso si se pacta internamente. Esto implica que, en algunos casos, compatibilizarán funciones esenciales o reprogramación del trabajo el día viernes, según cada empresa. Además, se espera que la medida genere tránsito reducido, mayor actividad comercial ligadas al festival, y planificación familiar para quienes deseen viajar o participar en eventos culturales.