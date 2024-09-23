¿El 24 y 27 de septiembre no habrá clases en el Perú? LO ÚLTIMO sobre lo que dice EL PERUANO

Aunque en septiembre no hay feriados nacionales, sí existen feriados regionales que solo aplican a quienes se encuentren en ciertas zonas. Frente a las fechas del 24 y 27 de septiembre, muchos se preguntan si las clases en los colegios se desarrollarán con normalidad.

Son dos importantes festividades que se celebran en Piura y Trujillo, respectivamente, por lo que es realmente clave tener en cuenta qué es lo que dice El Peruano basándose en ambas ciudades del Perú. Sin embargo, ante todo te indicamos que estas fechas libres solo aplican al sector público en los puntos mencionados.

¿Habrá clases el 24 y 27 de septiembre en Perú?

Por lo que indica El Peruano entre líneas, los centros escolares públicos de Piura y Trujillo estarán suspendidas. Por el lado de Piura, el martes 24 se celebra una festividad religiosa, y en el caso de Trujillo, el viernes 27 será por una festividad cultural. Así que no se dictará con normalidad en estos días.

¿Qué se celebra el 24 y 27 de septiembre en Piura y Trujillo?

Es específicamente en la ciudad de Paita, del departamento de Piura, en donde se festeja y conmemora la festividad de la Virgen de las Mercedes. El 27 de septiembre, Trujillo celebra su Festival Internacional de la Primavera, uno de los eventos más tradicionales de la ciudad y consta de un homenaje a la llegada de la primavera.

¿Qué feriados nacionales quedan en 2024?

A continuación hallarás el listado completo de todos los feriados nacionales que todavía le restan al año, iniciando por el que ocurrirá en tan solo dos semanas más, el del 8 de octubre.