Confirman día no laborable el 24 de septiembre solo en esta región peruana

No todos los feriados en Perú son de alcance nacional: algunas fechas tienen carácter regional, respondiendo a tradiciones culturales o religiosas locales. Uno de esos casos es el 24 de septiembre, día en que la región de Piura goza de un feriado no laborable, amparado por ley, para celebrar una festividad muy arraigada: la virgen patrona conocida como Nuestra Señora de las Mercedes.

En 2025, este día vuelve a generar interés porque, aunque no es feriado nacional, muchas personas en Piura se verán afectadas: trabajadores, estudiantes y entidades públicas y privadas deberán ajustar sus planes ante este descanso regional.

Región que tiene el feriado

Departamento de Piura.

No es feriado nacional: fuera de Piura, el día no es obligatorio de descanso para las demás regiones del país.

¿Qué se celebra?

Se celebra la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, también conocida cariñosamente como "La Mechita". es una tradición religiosa que hace muchos años tiene lugar en Piura, con misas, procesiones y actividades culturales.

Además, esta advocación mariana es considerada patrona de las Fuerzas Armadas del Perú, lo que le añade un componente simbólico en lo religioso y lo institucional.

¿Quiénes podrán descansar?

Todos los trabajadores del sector público en la región de Piura.

Estudiantes de colegios, institutos y universidades locales también tienen descanso en esa fecha.

El sector privado: aplica para quienes laboran en Piura. Hay que revisar si la empresa se sujeta plenamente a la ley regional o si hay acuerdos particulares, pero la Ley N.º 15618 lo establece como feriado no laborable para toda la región.

¿Qué se debe saber sobre el feriado?

En Piura, el feriado afecta tanto al sector público como al privado, aunque en el privado puede depender de lo que establezca cada empresa (pero la ley otorga derecho al descanso remunerado).

En otras regiones del Perú, el 24 de septiembre no es feriado ni día no laborable por ley nacional, así que en esas zonas los trabajadores y estudiantes seguirán con su rutina habitual.