Feliz Día de las Fuerzas Armadas del Perú: revisa las mejores frases y mensajes para compartir

Cada año, el 24 de septiembre se celebra en el Perú el Día de las Fuerzas Armadas, día en que se reconoce la labor de las instituciones encargadas de la defensa, seguridad y soberanía del país: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Este día tiene un trasfondo tanto histórico como simbólico, pues coincide con la consagración de la Virgen de la Merced como Patrona de los Institutos Armados, lo que le da una dimensión religiosa y de identidad para los miembros de las FF.AA. y para la población en general.

El Día de las Fuerzas Armadas no es un feriado nacional obligatorio, pero se conmemora con actos oficiales, ceremonias, misas, honores militares, ofrendas florales, actividades cívico-militares, desfiles y otros gestos de reconocimiento.

Este año, 2025, caerá miércoles 24 de septiembre. Es una oportunidad para reflexionar sobre el rol de las FF.AA. no solo en la defensa del país, sino también en apoyo a la población civil en desastres, en desarrollo nacional, en ayuda social, y como una institución que forma parte de la memoria y valores nacionales.

Origen y quiénes lo conmemoran

Razón de la fecha: coincide con la consagración de la Virgen de la Merced como Patrona de los Institutos Armados y Gran Mariscala del Perú.

Composición de las Fuerzas Armadas: Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú.

Funciones: según la Constitución, tienen como finalidad garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial del Estado, y también participar en el orden interno en situaciones especiales (estado de emergencia, desastre natural, etc.).

Celebración: actos oficiales, ceremonias castrenses, misas, ofrendas florales, participación de autoridades civiles y militares, reconocimiento público del servicio de hombres y mujeres en las FF.AA.

10 frases cortas para el Día de las Fuerzas Armadas

Valor, honor y patria: tu fuerza nos protege.

Fuerzas Armadas del Perú: guardianes de nuestra soberanía.

¡Honor para quienes defienden nuestra tierra!

Siempre al servicio del pueblo.

¡Gloria y respeto a nuestros héroes!

Fuerza, vocación y compromiso.

Orgullo nacional: Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

En cada rincón, su presencia inspira seguridad.

Gracias por estar siempre cuando se los necesita.

Por la paz, la justicia y el deber cumplido.

10 mensajes cortos para redes o saludos

"Hoy rendimos homenaje a quienes cuidan nuestra patria. ¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas!"

"Fuerzas Armadas del Perú: orgullo y fortaleza al servicio del país."

"En este 24 de setiembre recordamos su entrega y sacrificio."

"Gracias por defendernos, por protegernos, por servirnos."

"Valor y deber: su legado permanece vivo en cada soldado."

"Porque la seguridad de todos es su misión diaria, honramos su labor."

"En su día, reconocimiento y gratitud eterna a las FF.AA."

"Por su entrega en paz y en tiempos de crisis, mil gracias."

"Hoy celebramos su vocación de servicio y compromiso con el Perú."

"Fuerzas Armadas: fuerza de unidad y baluarte de soberanía."

10 mensajes largos por el Día de las Fuerzas Armadas

"En este 24 de septiembre rendimos homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del Perú, quienes con valentía defienden nuestra soberanía, protegen nuestra integridad territorial y están presentes en cada emergencia, llevando auxilio, esperanza y respaldo a quienes más lo necesitan."

"Hoy celebramos el Día de las Fuerzas Armadas recordando su compromiso: proteger la patria, mantener la paz, y servir al país con honor. Que su labor siga inspirando a cada ciudadano a valorar lo que significa pertenecer a una nación libre y soberana."

"En el Día de las Fuerzas Armadas del Perú 2025, reconozcamos no solo su papel en defensa, sino también en desarrollo social, en ayuda humanitaria, en la unión nacional. Su entrega, en horas difíciles, hace la diferencia."

"A todos los miembros del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, gracias por asumir el deber con disciplina y sacrificio. Su presencia constante y su vocación de servicio fortalecen nuestra democracia y nuestra identidad como peruanos."

"El 24 de septiembre celebramos con respeto y gratitud su labor silenciosa: desde la frontera hasta la costa, desde la ciudad hasta los lugares más alejados. Ustedes son el escudo que guarda nuestra seguridad y el puño que defiende nuestros ideales."

"Hoy más que nunca es importante reconocer que las Fuerzas Armadas no solo se preparan para el conflicto, sino que construyen patria: obras comunitarias, apoyo en desastres, presencia en zonas vulnerables. Su compromiso se mide también en acciones de solidaridad."

"Este Día de las Fuerzas Armadas honra a quienes han caído defendiendo al Perú y a quienes hoy enfrentan retos complejos, ya sea en el mar, en los cielos o en tierra. Los peruanos les debemos respeto, reconocimiento y respaldo."

"En esta fecha especial recordamos la consagración de la Virgen de la Merced, patrona de los Institutos Armados y Gran Mariscala del Perú, símbolo de fe y guía espiritual para las instituciones, y también de unión con nuestra historia y nuestras creencias."

"Que este 24 de septiembre sea un día de reflexión sobre la importancia de tener Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas con los valores democráticos, los derechos humanos y el bienestar común. Que su sacrificio siempre tenga reconocimiento."