¿Se confirmó feriado este 24 de septiembre en Perú? Esto indica el calendario oficial 2025

El 24 de septiembre es una fecha de gran significado para la región de Piura, ya que se celebra el feriado regional en honor a la Virgen de las Mercedes, conocida cariñosamente como "La Mechita". Este día ha sido establecido como no laborable desde 1965, gracias a la promulgación de la Ley N.º 15618 durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry.

La ley otorga a los trabajadores del sector público de Piura el derecho a un día de descanso remunerado en esta fecha, mientras que en el sector privado la aplicación del feriado depende de acuerdos entre empleadores y empleados.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre en Piura?

La festividad de la Virgen de las Mercedes tiene profundas raíces históricas y religiosas en la región. Se remonta al siglo XVI, cuando los padres mercedarios llegaron al Perú con la misión de evangelizar y fundaron el convento de Nuestra Señora de las Mercedes en Paita. Según la tradición, la Virgen protegió al puerto de Paita de ataques piratas, consolidando su devoción entre los habitantes.

El feriado de este 24 de septiembre se celebra en Piura / FOTO: Difusión

El 24 de septiembre, día central de las celebraciones, se realizan diversas actividades religiosas y culturales. Una de las principales es la Santa Misa, en la que se rinde homenaje a la Virgen, reconocida como patrona de las Fuerzas Armadas del Perú. Además, se llevan a cabo procesiones, conciertos, ferias gastronómicas y eventos culturales que reflejan la rica tradición piurana.

¿Quiénes se benefician del feriado?

El feriado del 24 de septiembre es obligatorio para los trabajadores del sector público en la región de Piura. En cuanto al sector privado, la aplicación del feriado depende de acuerdos entre empleadores y empleados.

Es importante que los trabajadores del sector privado consulten con sus empleadores para confirmar si se les otorgará el día libre en esta fecha o no, todo dependerá de la coordinación