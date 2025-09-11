0

Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú: ¿quiénes descansarán?

¿Será a nivel nacional? El gobierno confirmó el nuevo día no laborable en Perú que se ejecutará el miércoles 24 de septiembre.

Redacción Líbero Ocio
Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú
Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú
COMPARTIR

Ya es oficial. Este miércoles 24 de septiembre fue decretado como feriado no laborable en el Perú, pero no aplicará para todo el territorio nacional, pues será exclusivo para Piura y sus habitantes. De esta forma, miles de trabajadores y estudiantes paralizarán sus funciones regulares.

AFP: revisa qué se sabe sobre el retiro para este 2025 con la nuevo ley promulgada

PUEDES VER: ¿Adiós al retiro AFP 2025? Se confirmó última noticia: publican nuevo reglamento de pensiones

De acuerdo a la Ley N° 15618, el día libre se da en el marco de la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, reconocida como patrona de las Fuerzas Armadas y figura católica principal de la ciudad.

Además, la normativa detalla que: "El 24 de setiembre es feriado no laborable en el departamento de Piura", situación que se dispone en beneficio de los y las ciudadanas considerando que la fecha es "un día para realizar actividades fuera de su jornada laboral".

feriado piura

Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú

¿Septiembre tiene feriados nacionales en Perú?

De acuerdo al calendario oficial peruano, en el mes de septiembre no se registra ningún feriado nacional que abarque todo nuestro territorio, sin embargo, en ciertas regiones, se ha dispuesto el día no laborable po diversas festividades.

¿Feriado es igual a día no laborable?

No. En definitiva, ambos términos son completamente distintos y representan dos situaciones diferentes en el calendario cívico.

La diferencia principal es que los feriados otorgan días de descansos obligatorios para el sector público y privado, sin necesidad que el trabajador deba compensar su ausencia por la fecha.

Por otro lado, los días no laborables son facultativos (opción y negociación entre trabajador/empleador), y, sobre todo, debe ser compensado con horas de trabajo adicionales.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú: ¿quiénes descansarán?

  2. Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público a favor de los ciudadanos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano