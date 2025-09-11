Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú: ¿quiénes descansarán?

Ya es oficial. Este miércoles 24 de septiembre fue decretado como feriado no laborable en el Perú, pero no aplicará para todo el territorio nacional, pues será exclusivo para Piura y sus habitantes. De esta forma, miles de trabajadores y estudiantes paralizarán sus funciones regulares.

De acuerdo a la Ley N° 15618, el día libre se da en el marco de la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, reconocida como patrona de las Fuerzas Armadas y figura católica principal de la ciudad.

Además, la normativa detalla que: "El 24 de setiembre es feriado no laborable en el departamento de Piura", situación que se dispone en beneficio de los y las ciudadanas considerando que la fecha es "un día para realizar actividades fuera de su jornada laboral".

Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú

¿Septiembre tiene feriados nacionales en Perú?

De acuerdo al calendario oficial peruano, en el mes de septiembre no se registra ningún feriado nacional que abarque todo nuestro territorio, sin embargo, en ciertas regiones, se ha dispuesto el día no laborable po diversas festividades.

¿Feriado es igual a día no laborable?

No. En definitiva, ambos términos son completamente distintos y representan dos situaciones diferentes en el calendario cívico.

La diferencia principal es que los feriados otorgan días de descansos obligatorios para el sector público y privado, sin necesidad que el trabajador deba compensar su ausencia por la fecha.

Por otro lado, los días no laborables son facultativos (opción y negociación entre trabajador/empleador), y, sobre todo, debe ser compensado con horas de trabajo adicionales.