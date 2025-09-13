¿Habrá clases este 24 de septiembre tras confirmarse feriado? Consulta si MINEDU informó al respecto

El 24 de septiembre ha sido declarado feriado no laborable para el departamento de Piura, en honor a la festividad religiosa de Nuestra Señora de las Mercedes. La Ley N.º 15618, promulgada en 1965, establece que esta fecha es de descanso autorizado para los trabajadores del sector público en toda la región de Piura.

Es importante precisar que no se trata de un feriado de alcance nacional: septiembre, según lo que indican los calendarios oficiales hasta el momento no tiene feriados que apliquen al país entero. El 24 de septiembre es exclusivo de Piura.

Consulta si se ha confirmado la suspensión de clases este 24 de septiembre / FOTO: Difusión

¿Se suspenden las clases en Piura por el feriado?

Hasta la fecha, no se ha publicado un pronunciamiento específico del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) que confirme la suspensión de clases escolares para todos los colegios de Piura en esa fecha, por el solo hecho del feriado regional. No hay normativa reciente encontrada que dictamine expresamente la interrupción de las clases para el 24 de septiembre.

Sin embargo, en otros feriados o días no laborables regionales, el MINEDU suele coordinar la suspensión de clases para los establecimientos públicos, aunque el grado de suspensión en colegios privados puede depender de la institución.

Por lo tanto, hasta ahora no está confirmado que las clases se suspenderán en todos los colegios de Piura, aunque es muy probable que los públicos lo hagan, dado el carácter del feriado regional.

¿Qué hacer si eres estudiante o padre de familia?

Verificar con la dirección del colegio (o la UGEL respectiva) si suspenderán las clases ese día.

Estar atento a comunicaciones oficiales del MINEDU , de la Dirección Regional de Educación de Piura, o del colegio privado/público correspondiente.

, de la Dirección Regional de Educación de Piura, o del colegio privado/público correspondiente. En el caso de colegios privados, podría depender de política institucional (acuerdos, reglamentos internos) si acatan la suspensión por feriado regional.

¿Cuáles son los próximos feriados del 2025?