Bono de S/18 mil para docentes: ¿Cómo saber si eres uno de los beneficiarios? Este es el LINK de consulta

El Bono de Atracción Docente 2025 es un reconocimiento monetario implementado por el Ministerio de Educación (Minedu) dirigido a docentes que ingresan a la Carrera Pública Magisterial (CPM) con un destacado rendimiento académico. Este incentivo extraordinario forma parte de las políticas de fortalecimiento y profesionalización del magisterio nacional, promoviendo la incorporación de educadores altamente capacitados a las aulas.

El bono premia el mérito en los procesos de nombramiento docente y busca retener talentos en zonas estratégicas, contribuyendo así a la mejora de la calidad educativa. Este año, más de 32,000 docentes serán beneficiados con este bono, que se entrega en tres pagos iguales, como una forma de reconocimiento a su desempeño y compromiso con la educación pública nacional. A continuación, te dejamos los requisitos, y cómo verificar si eres parte del padrón oficial de beneficiarios.

El Bono de Atracción Docente es entregado a quienes obtuvieron resultados positivos en la CPM.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025?

Los beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025 son:

Docentes que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial mediante el concurso 2024 y que se ubicaron en el tercio superior del orden final de mérito a nivel nacional.

Deben contar con un nombramiento vigente.

Deben haber realizado al menos cinco meses de labor efectiva, continuos o acumulados, durante el año lectivo hasta la validación por parte de la UGEL (plazo: 15 de septiembre). Los periodos de licencia con goce de remuneraciones también se consideran labor efectiva.

No haber sido retirado de la CPM según lo establecido por la Ley de Reforma Magisterial.

No haber sido beneficiario del bono en convocatorias anteriores.

Cronograma y mecanismo de pagos

El bono asciende a un total de S/ 18,000, que se abona en tres cuotas iguales de S/ 6,000 durante los tres primeros años de servicio en la CPM:

Primera cuota: S/ 6,000 durante el primer trimestre de 2025 (incluye nuevos y antiguos beneficiarios según corresponda).

Segunda cuota: S/ 6,000 en diciembre de 2025.

Tercera cuota: S/ 6,000 en diciembre de 2026.

Las UGEL y DRE tienen hasta el 15 de setiembre para remitir los listados de beneficiarios al Minedu, tras lo cual los pagos se efectúan en un plazo máximo de 30 días calendario.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para verificar si estás incluido en el padrón del Bono de Atracción Docente 2025, puedes:

Ingresar al portal Evaluación Docente del Minedu y buscar la sección "Bono de Atracción" donde se publica la lista oficial de beneficiarios.

Revisar las publicaciones o comunicados de tu UGEL o DRE, ya que suelen informar a los docentes seleccionados y las fechas previstas de pago.

Consulta si eres beneficiario

Aquí te dejamos el LINK oficial para comprobar si eres uno de los beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025: Portal Evaluación Docente – sección "Bono de Atracción".