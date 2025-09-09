0
EN DIRECTO
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Beca 18- 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección?

La Beca 18- 2026 inició su proceso de inscripción y los postulantes esperan estar incluidos en la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo será la fecha de publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección.
Conoce cuándo será la fecha de publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección. | Imagen: Pronabec
COMPARTIR

Desde este 8 de septiembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) habilitó la inscripción para Beca 18-2026. Miles de jóvenes buscan obtener la gran oportunidad de acceder a estudios superiores de calidad y sin costo alguno. Te brindamos todos los detalles que debes conocer sobre el actual proceso.

Beca 18: revisa cómo acceder al beneficio

PUEDES VER: ¿Cómo inscribirte correctamente a Beca 18-2026? Link oficial y los pasos que debes seguir

La inscripción comenzó el lunes 8 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre de 2025, pero para postular es necesario tener en cuenta los requisitos de la modalidad a la que estés postulando, como condición socioeconómica, rendimiento académico y más.

Cronograma de Beca 18- 2026

El cronograma oficial para Beca 18-2026 indica que la publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección (ENP) será el 4 de noviembre de 2025; sin embargo, en una reciente publicación del Pronabec, se indica que sería el 11 de noviembre, una semana de la fecha establecida, por lo que es importante estar atento a cualquier pronunciamiento.

  • Inscripción: Del 8 de setiembre al 5 de octubre de 2025.
  • Publicación de aptos para ENP: 4 de noviembre de 2025.
  • Examen Nacional de Preselección (ENP): 16 de noviembre de 2025.
  • Publicación de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Estas son las fechas clave de la Etapa de Preselección de Beca 18-2026.

¿Qué beneficios otorga Beca 18- 2026?

El programa de becas integrales del Pronabec del Ministerio de Educación del Perú, cubre los costos académicos y no académicos, según corresponda. Conoce cuáles son:

Costos académicos

  • Costo de examen o carpeta de admisión
  • Matrícula
  • Pensiones de estudios
  • Obtención del grado, título y/o equivalente
  • Idioma inglés

Costos no académicos

  • Alimentación
  • Alojamiento
  • Materiales de estudio, vestimental y/o uniformes
  • Movilidad local
  • Útiles de escritorio
  • Computadora portátil o equipo de similar naturaleza
  • Transporte interprovincial

¿Cuáles son las modalidades de Beca 18?

  • Ordinaria: jóvenes menores de 22 años en situación de pobreza o pobreza
  • Comunidades Nativas Amazónicas: peruanos de una comunidad nativa amazónica, acreditado por el Ministerio de Cultura, o de una organización/federación indígena amazónica
  • Pueblo Afroperuano: peruanos que pertenecen al pueblo afroperuano acreditado por una organización registrada en el Ministerio de Cultura
  • Educación Intercultural Bilingüe: quienes dominen una de las lenguas originarias y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe
  • Fuerzas Armadas: licenciados del Servicio Militar Voluntario
  • Huallaga: quienes hayan estudiado en un colegioen la zona del Huallaga
  • VRAEM: jóvenes que acrediten estudios en un colegio ubicado en el Vraem
  • Protección: jóvenes que acrediten encontrarse o haberse encontrado en tutela del Estado durante su adolescencia
  • Repared: víctimas de la violencia durante los años 1980-2000, inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) o el Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred).
  • Hijos de Docentes: hijos de docentes de la Carrera Pública Magisterial
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Comisaría de Puente Piedra cambia de sede y ya no se ubica en la plaza: ¿cuál es la nueva dirección?

  2. Municipalidad de Villa el Salvador anuncia gran noticia todos los viernes de septiembre: DNI electrónico GRATIS

  3. ¿Adiós al retiro AFP 2025? Se confirma última noticia: publican nuevo reglamento de pensiones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano