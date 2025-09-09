- Hoy:
Beca 18- 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección?
La Beca 18- 2026 inició su proceso de inscripción y los postulantes esperan estar incluidos en la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección.
Desde este 8 de septiembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) habilitó la inscripción para Beca 18-2026. Miles de jóvenes buscan obtener la gran oportunidad de acceder a estudios superiores de calidad y sin costo alguno. Te brindamos todos los detalles que debes conocer sobre el actual proceso.
La inscripción comenzó el lunes 8 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre de 2025, pero para postular es necesario tener en cuenta los requisitos de la modalidad a la que estés postulando, como condición socioeconómica, rendimiento académico y más.
Cronograma de Beca 18- 2026
El cronograma oficial para Beca 18-2026 indica que la publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección (ENP) será el 4 de noviembre de 2025; sin embargo, en una reciente publicación del Pronabec, se indica que sería el 11 de noviembre, una semana de la fecha establecida, por lo que es importante estar atento a cualquier pronunciamiento.
- Inscripción: Del 8 de setiembre al 5 de octubre de 2025.
- Publicación de aptos para ENP: 4 de noviembre de 2025.
- Examen Nacional de Preselección (ENP): 16 de noviembre de 2025.
- Publicación de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.
¿Qué beneficios otorga Beca 18- 2026?
El programa de becas integrales del Pronabec del Ministerio de Educación del Perú, cubre los costos académicos y no académicos, según corresponda. Conoce cuáles son:
Costos académicos
- Costo de examen o carpeta de admisión
- Matrícula
- Pensiones de estudios
- Obtención del grado, título y/o equivalente
- Idioma inglés
Costos no académicos
- Alimentación
- Alojamiento
- Materiales de estudio, vestimental y/o uniformes
- Movilidad local
- Útiles de escritorio
- Computadora portátil o equipo de similar naturaleza
- Transporte interprovincial
¿Cuáles son las modalidades de Beca 18?
- Ordinaria: jóvenes menores de 22 años en situación de pobreza o pobreza
- Comunidades Nativas Amazónicas: peruanos de una comunidad nativa amazónica, acreditado por el Ministerio de Cultura, o de una organización/federación indígena amazónica
- Pueblo Afroperuano: peruanos que pertenecen al pueblo afroperuano acreditado por una organización registrada en el Ministerio de Cultura
- Educación Intercultural Bilingüe: quienes dominen una de las lenguas originarias y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe
- Fuerzas Armadas: licenciados del Servicio Militar Voluntario
- Huallaga: quienes hayan estudiado en un colegioen la zona del Huallaga
- VRAEM: jóvenes que acrediten estudios en un colegio ubicado en el Vraem
- Protección: jóvenes que acrediten encontrarse o haberse encontrado en tutela del Estado durante su adolescencia
- Repared: víctimas de la violencia durante los años 1980-2000, inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) o el Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred).
- Hijos de Docentes: hijos de docentes de la Carrera Pública Magisterial
