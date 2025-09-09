Beca 18- 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección?

Desde este 8 de septiembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) habilitó la inscripción para Beca 18-2026. Miles de jóvenes buscan obtener la gran oportunidad de acceder a estudios superiores de calidad y sin costo alguno. Te brindamos todos los detalles que debes conocer sobre el actual proceso.

La inscripción comenzó el lunes 8 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre de 2025, pero para postular es necesario tener en cuenta los requisitos de la modalidad a la que estés postulando, como condición socioeconómica, rendimiento académico y más.

Cronograma de Beca 18- 2026

El cronograma oficial para Beca 18-2026 indica que la publicación de la lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección (ENP) será el 4 de noviembre de 2025; sin embargo, en una reciente publicación del Pronabec, se indica que sería el 11 de noviembre, una semana de la fecha establecida, por lo que es importante estar atento a cualquier pronunciamiento.

Inscripción: Del 8 de setiembre al 5 de octubre de 2025.

Del 8 de setiembre al 5 de octubre de 2025. Publicación de aptos para ENP: 4 de noviembre de 2025.

4 de noviembre de 2025. Examen Nacional de Preselección (ENP): 16 de noviembre de 2025.

16 de noviembre de 2025. Publicación de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Estas son las fechas clave de la Etapa de Preselección de Beca 18-2026.

¿Qué beneficios otorga Beca 18- 2026?

El programa de becas integrales del Pronabec del Ministerio de Educación del Perú, cubre los costos académicos y no académicos, según corresponda. Conoce cuáles son:

Costos académicos

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula

Pensiones de estudios

Obtención del grado, título y/o equivalente

Idioma inglés

Costos no académicos

Alimentación

Alojamiento

Materiales de estudio, vestimental y/o uniformes

Movilidad local

Útiles de escritorio

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

Transporte interprovincial

¿Cuáles son las modalidades de Beca 18?