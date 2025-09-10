0

Bono BAE de S/500 para arrendamientos por emergencias: ¿Cómo saber si eres uno de los beneficiarios?

Este respaldo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, acaba de confirmar una nueva convocatoria para la comunidad peruana.

Daniela Alvarado
Bono BAE: consulta sobre quiénes serán beneficiarios de la subvención
El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) es una medida de protección que brinda el Estado peruano a las familias que perdieron sus hogares por fenómenos naturales o emergencias urbanas. Este subsidio de S/ 500 por mes, con una duración máxima de dos años, les permite alquilar un espacio temporal seguro con servicios básicos, mientras se habilita una solución habitacional definitiva.

Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la décimo quinta convocatoria del 2025 mediante la Resolución Ministerial N.º 230-2025-VIVIENDA, publicada el 5 de septiembre en el diario oficial El Peruano. En esta ocasión, el bono será entregado a 26 familias del distrito de La Merced, provincia de Aija (Áncash), cuya vivienda fue declarada inhabitable por fuertes lluvias e inundaciones.

¿Qué se sabe de la convocatoria del BAE-2025?

  • Padrón aprobado: 26 familias damnificadas del distrito de La Merced, Áncash.
  • Dirigido a viviendas colapsadas o inhabitables tras lluvias intensas y declaratoria de emergencia según el Decreto Supremo N.º 034‑2025‑PCM
  • Subsidio: S/ 500 mensuales por hasta 24 meses
  • Publicación oficial: Resolución Ministerial N.º 230‑2025‑VIVIENDA del 5 de septiembre de 2025

¿Cómo saber si eres beneficiario del BAE?

Consulta pública

La lista de beneficiarios se publica en varias plataformas oficiales:

  • Webs del MVCS y del Fondo Mivivienda S.A.
  • Municipalidades locales (en este caso, Municipalidad de La Merced)
  • Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del MVCS en Áncash

Documentación requerida

Una vez publicada la convocatoria, los beneficiarios tienen 10 días hábiles para presentar en la municipalidad o en el CAC del MVCS:

  • Solicitud firmada
  • Contrato de arrendamiento (legalizado o acompañado de declaración jurada si no se puede legalizar)
  • Declaración jurada de no poseer otra vivienda en la misma región

Verificación y pago

  • La municipalidad cuenta con 2 días hábiles para remitir la documentación al MVCS.
  • Luego, la DGPPVU del MVCS dispone de 5 días hábiles para validar la elegibilidad y viviendas arrendadas, antes de remitir la lista al Fondo Mivivienda S.A.
  • El Fondo Mivivienda S.A. comunica la fecha del primer cobro en el Banco de la Nación, a partir de la cual inicia el pago mensual del bono.
