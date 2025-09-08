Bonos de EsSalud en septiembre 2025: ¿Cuáles siguen vigentes y cómo acceder a estos beneficios?

EsSalud no solo brinda cobertura médica a los peruanos, sino también ofrece diversas prestaciones económicas para proteger el ingreso y el bienestar de sus asegurados frente a situaciones clave como el nacimiento, la maternidad, enfermedad o fallecimiento.

Estos beneficios actúan como una red de apoyo integral, garantizando que los afiliados y sus familias puedan enfrentar contingencias adversas con mayor respaldo económico. A continuación, te compartimos una guía clara y actualizada acerca de los principales subsidios vigentes.

Bono por Lactancia

Se trata de un pago único de S/ 820 por cada lactante nacido vivo, destinado a apoyar los primeros gastos del recién nacido. En caso de parto múltiple, se abona por cada hijo.

Requisitos:

El lactante debe ser hijo de un asegurado titular de EsSalud (o la madre registrada como asegurada).

El asegurado titular debe haber realizado aportes: al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al parto.

Mantener vínculo laboral al momento del nacimiento.

El lactante debe inscribirse como derechohabiente.

Plazo para solicitar: Hasta 6 meses contados desde la fecha del parto.

Para cobrar, solo se necesita presentar correctamente el Formulario 1040 (o similar) en la OSPE o vía web; luego se recibe indicación y se desembolsa en el banco asignado.

Bono por Maternidad

La subvención compensa el ingreso dejado de percibir durante el descanso maternal. El periodo típico es de 98 días, el cual puede extenderse por 30 días adicionales en caso de parto múltiple o si el bebé tiene discapacidad.

El monto se calcula en base al promedio diario de remuneraciones de los últimos 4 (o 12) meses y se multiplica por los días de descanso. No hay un monto fijo; depende del historial del asegurado.

Requisitos: Vínculo laboral vigente al inicio y durante todo el subsidio.

Vínculo laboral vigente al inicio y durante todo el subsidio. Aportes: 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al inicio del descanso.

3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al inicio del descanso. Documentos: Formulario 1040 o 1010, certificado de incapacidad temporal (CITT), DNI, cálculo del subsidio o declaración jurada según el caso.

Formulario 1040 o 1010, certificado de incapacidad temporal (CITT), DNI, cálculo del subsidio o declaración jurada según el caso. Modalidad: Se puede solicitar en oficinas de EsSalud o vía web, y luego cobrar en Banco de la Nación.

Prestación por Sepelio

Es un monto que cubre hasta S/ 2,070 por gastos funerarios del asegurado fallecido (activo o pensionista), incluyendo ataúd, nicho, carroza, cremación y otros.

Beneficiarios: En orden de prioridad: cónyuge o conviviente, hijos mayores de edad, padres, hermanos mayores o tercero autorizado.

En orden de prioridad: cónyuge o conviviente, hijos mayores de edad, padres, hermanos mayores o tercero autorizado. Requisitos:

El asegurado fallecido debe haber tenido vínculo laboral activo o ser pensionista, con al menos 3 aportes consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses antes del fallecimiento.

Presentar Formulario 1040, DNI del solicitante, comprobantes originales de gastos con sello de EsSalud, y declaración jurada si aplica.

Subsidio por Incapacidad Laboral

Compensa la pérdida de ingresos por incapacidad médica. El subsidio comienza a partir del día 21 de incapacidad, ya que los primeros 20 días los cubre el empleador. Puede durar hasta 11 meses y 10 días consecutivos.

Requisitos:

Vínculo laboral vigente al inicio y durante la incapacidad.

Aportes: 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses previos a la incapacidad (variaciones para pescadores y regímenes especiales)

Documentos: Formulario 1040, Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo, DNI, y política de privacidad.