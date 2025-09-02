Bono de lactancia, EsSalud: cómo saber si soy beneficiaria y qué requisitos se deben cumplir

Un ingreso extra nunca está de más, por lo que si eres afiliado o madre del hijo(a) recién nacido vivo de un asegurado titular regular o agrario, podrás acceder al bono por lactancia que entrega EsSalud y que tiene un monto de 820 soles. Por lo que si quieres saber cómo cobrar, conoce los requisitos y condiciones que tienes que cumplir. El trámite es totalmente gratuito.

Recuerda que el plazo para presentar la solicitud de abono del subsidio por EsSalud es de 98 días más 6 meses contados desde la fecha de nacimiento, así que tienes tiempo para reunir los requisitos que incluyen una serie de documentos que a continuación te detallaremos. En caso de parto múltiple, se agregan 30 días.

Accede al portal de Lactancia Cero Trámites para realizar el trámite de cobro del bono. | Imagen: EsSalud

Requisitos del Bono de lactancia

Recuerda que la asegurada titular también debe cumplir con condiciones establecidas como, el derecho a cobertura y que el recién nacido esté registrado en Reniec. Por otro lado, en caso un tercero presenta la solicitud de cobro del Bono de EsSalud, debe llevar su DNI original y copia, así como una carta poder simple de representación para tramitar la solicitud.

Del mismo modo, se considera el tiempo de aporte: tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos de aportes, dentro de los seis meses calendario, antes del mes del nacimiento vivo del niño.

Luego de asegurarte de cumplir estos requisitos y condiciones, puedes acercarte a cualquier sede de la Oficina de seguros y prestaciones económicas, dale clic aquí para revisar la lista de agencias. Presenta la documentación en ventanilla con tu DNI y cobra el subsidio.