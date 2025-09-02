- Hoy:
Bono de lactancia, EsSalud: cómo saber si soy beneficiaria y qué requisitos se deben cumplir
Si te encuentras gestando o a poco de tener un hijo, y estás asegurada en EsSalud, es importante que sepas que puedes acceder al Bono de lactancia de 820 soles.
Un ingreso extra nunca está de más, por lo que si eres afiliado o madre del hijo(a) recién nacido vivo de un asegurado titular regular o agrario, podrás acceder al bono por lactancia que entrega EsSalud y que tiene un monto de 820 soles. Por lo que si quieres saber cómo cobrar, conoce los requisitos y condiciones que tienes que cumplir. El trámite es totalmente gratuito.
Recuerda que el plazo para presentar la solicitud de abono del subsidio por EsSalud es de 98 días más 6 meses contados desde la fecha de nacimiento, así que tienes tiempo para reunir los requisitos que incluyen una serie de documentos que a continuación te detallaremos. En caso de parto múltiple, se agregan 30 días.Accede al portal de Lactancia Cero Trámites para realizar el trámite de cobro del bono. | Imagen: EsSalud
Requisitos del Bono de lactancia
- Llena el formulario N° 1040
- Presenta DNI
- Lee y acepta la Política de privacidad para el tratamiento de datos personales
Recuerda que la asegurada titular también debe cumplir con condiciones establecidas como, el derecho a cobertura y que el recién nacido esté registrado en Reniec. Por otro lado, en caso un tercero presenta la solicitud de cobro del Bono de EsSalud, debe llevar su DNI original y copia, así como una carta poder simple de representación para tramitar la solicitud.
Del mismo modo, se considera el tiempo de aporte: tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos de aportes, dentro de los seis meses calendario, antes del mes del nacimiento vivo del niño.
Luego de asegurarte de cumplir estos requisitos y condiciones, puedes acercarte a cualquier sede de la Oficina de seguros y prestaciones económicas, dale clic aquí para revisar la lista de agencias. Presenta la documentación en ventanilla con tu DNI y cobra el subsidio.
