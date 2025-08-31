- Hoy:
EsSalud y SIS en septiembre 2025: Verifica AQUÍ cómo saber si estás registrado
En el Perú hay muchos ciudadanos que pueden acceder al seguro de EsSalud o del SIS, pero es importante saber si tienen el registro activo.
En Perú, contar con un seguro de salud es fundamental para acceder a la atención médica, medicamentos, exámenes y prestaciones sociales. Si bien muchas personas piensan estar aseguradas, no siempre saben con certeza si están registrados en el SIS o en EsSalud. Esta incertidumbre puede generar problemas serios al requerir atención, por lo que conocer los pasos para verificar tu afiliación es crucial.
PUEDES VER: Bono Lactancia de EsSalud, septiembre 2025: estos son los requisitos y condiciones que debes cumplir para cobrar
En este contexto, te presentamos una guía actualizada al mes de septiembre de 2025 para verificar tu afiliación en ambos sistemas de salud pública: el SIS, dirigido principalmente a quienes no tienen otro seguro, y EsSalud, que cubre a trabajadores formales, independientes y sus derechohabientes. A continuación, te dejamos las indicaciones para corroborar tu afiliación en línea, y mucho más.
SIS: ¿Cómo saber si estás afiliado?
La forma más rápida y sencilla de verificar si estás afiliado al SIS, ya sea al Plan Gratuito, Para Todos, Independiente, Emprendedor o Microempresas, es mediante su plataforma en línea.
Pasos para consultar en línea
- Ingresa a la plataforma oficial del SIS a través de la web del Estado peruano (www.gob.pe/sis) y accede a la sección "Consulta del Asegurado".
- Elige si deseas buscar por tipo y número de documento (DNI o carnet de extranjería) o por datos personales (nombres completos).
- Completa el código de seguridad (captcha) y haz clic en "Consultar".
- El sistema te mostrará si tu afiliación está activa o no. También puedes ver el tipo de plan al que perteneces y el centro de salud que te corresponde
Otros medios de consulta
- Puedes usar la app móvil "SIS: Asegúrate e Infórmate", disponible en Google Play y App Store.
- También puedes llamar por teléfono a la línea gratuita 113, opción 4 o escribir al WhatsApp 941 986 682 o al correo sis@sis.gob.pe
¿Qué pasa si no estás afiliado?
No necesitas renovar tu afiliación si ya cumples con los requisitos: basta con mantener tu estatus (es decir, no tener otro seguro y estar dentro del grupo elegible) y el sistema valida automáticamente tu afiliación.
EsSalud: ¿Cómo verificar si tu seguro está activo?
Para quienes trabajan en planilla o como independientes y aportan al sistema, EsSalud es la cobertura principal. Verificar tu afiliación garantiza que puedas recibir atención médica sin contratiempos.
Consulta rápida sin registrarte
- Accede a la web oficial de EsSalud.
- Dirígete a la sección "¿Dónde me atiendo?", que aparece en la parte inferior izquierda de la página.
- Ingresa tus datos (puede ser tu DNI o datos personales), incluye el código captcha y haz clic en "Consultar".
- El sistema te mostrará si tu seguro está activo, el tipo de afiliación vigente y el centro de salud que te corresponde.
Consulta mediante la plataforma VIVA
También puedes usar la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA):
- Ingresa a la página de VIVA
- Regístrate o inicia sesión con tu documento (DNI, pasaporte, CE, PTP o RUC).
- Accede a la opción "Mis registros de derechohabientes" o "Consultar acreditación" para verificar tu estado, ver vigencia, tipo de seguro y centro asignado.
¿Por qué tu seguro aparece como no activo?
Pueden existir varias razones:
- El empleador aún no te registró o realizó los aportes.
- Hubo atraso o error en tus datos (DNI, nombres o fecha de nacimiento).
- Falta de aportes consecutivos o suficientes.
Si todo está en orden, acércate a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) de EsSalud más cercana con tu DNI y boletas de pago recientes. Ellos pueden hacer una acreditación complementaria en 24 horas
Diario Líbero
infobae
.
Puedes llamar también al (01) 411‑8000 opción 3 (Lima) o al 0801‑10010 (provincias), o escribir a consultas.viva@essalud.gob.pe
o infoseguros@essalud.gob.pe
