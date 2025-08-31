EsSalud y SIS en septiembre 2025: Verifica AQUÍ cómo saber si estás registrado

En Perú, contar con un seguro de salud es fundamental para acceder a la atención médica, medicamentos, exámenes y prestaciones sociales. Si bien muchas personas piensan estar aseguradas, no siempre saben con certeza si están registrados en el SIS o en EsSalud. Esta incertidumbre puede generar problemas serios al requerir atención, por lo que conocer los pasos para verificar tu afiliación es crucial.

En este contexto, te presentamos una guía actualizada al mes de septiembre de 2025 para verificar tu afiliación en ambos sistemas de salud pública: el SIS, dirigido principalmente a quienes no tienen otro seguro, y EsSalud, que cubre a trabajadores formales, independientes y sus derechohabientes. A continuación, te dejamos las indicaciones para corroborar tu afiliación en línea, y mucho más.

SIS: ¿Cómo saber si estás afiliado?

La forma más rápida y sencilla de verificar si estás afiliado al SIS, ya sea al Plan Gratuito, Para Todos, Independiente, Emprendedor o Microempresas, es mediante su plataforma en línea.

Pasos para consultar en línea

Ingresa a la plataforma oficial del SIS a través de la web del Estado peruano (www.gob.pe/sis) y accede a la sección "Consulta del Asegurado".

Elige si deseas buscar por tipo y número de documento (DNI o carnet de extranjería) o por datos personales (nombres completos).

Completa el código de seguridad (captcha) y haz clic en "Consultar".

El sistema te mostrará si tu afiliación está activa o no. También puedes ver el tipo de plan al que perteneces y el centro de salud que te corresponde



Otros medios de consulta

Puedes usar la app móvil "SIS: Asegúrate e Infórmate", disponible en Google Play y App Store.

También puedes llamar por teléfono a la línea gratuita 113, opción 4 o escribir al WhatsApp 941 986 682 o al correo sis@sis.gob.pe

¿Qué pasa si no estás afiliado?

No necesitas renovar tu afiliación si ya cumples con los requisitos: basta con mantener tu estatus (es decir, no tener otro seguro y estar dentro del grupo elegible) y el sistema valida automáticamente tu afiliación.

EsSalud: ¿Cómo verificar si tu seguro está activo?

Para quienes trabajan en planilla o como independientes y aportan al sistema, EsSalud es la cobertura principal. Verificar tu afiliación garantiza que puedas recibir atención médica sin contratiempos.

Consulta rápida sin registrarte

Accede a la web oficial de EsSalud.

Dirígete a la sección "¿Dónde me atiendo?", que aparece en la parte inferior izquierda de la página.

Ingresa tus datos (puede ser tu DNI o datos personales), incluye el código captcha y haz clic en "Consultar".

El sistema te mostrará si tu seguro está activo, el tipo de afiliación vigente y el centro de salud que te corresponde.

Consulta mediante la plataforma VIVA

También puedes usar la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA):

Ingresa a la página de VIVA

Regístrate o inicia sesión con tu documento (DNI, pasaporte, CE, PTP o RUC).

Accede a la opción "Mis registros de derechohabientes" o "Consultar acreditación" para verificar tu estado, ver vigencia, tipo de seguro y centro asignado.

¿Por qué tu seguro aparece como no activo?

Pueden existir varias razones:

El empleador aún no te registró o realizó los aportes.

Hubo atraso o error en tus datos (DNI, nombres o fecha de nacimiento).

Falta de aportes consecutivos o suficientes.

Si todo está en orden, acércate a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) de EsSalud más cercana con tu DNI y boletas de pago recientes. Ellos pueden hacer una acreditación complementaria en 24 horas

Puedes llamar también al (01) 411‑8000 opción 3 (Lima) o al 0801‑10010 (provincias), o escribir a consultas.viva@essalud.gob.pe

o infoseguros@essalud.gob.pe