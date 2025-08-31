Bono Lactancia de EsSalud, septiembre 2025: estos son los requisitos y condiciones que debes cumplir para cobrar

Cada nacimiento trae consigo múltiples gastos en sus primeros días: desde pañales hasta alimentación y atención médica. Para aliviar esta carga económica, EsSalud otorga el Bono Lactancia, un subsidio diseñado para apoyar a madres o padres asegurados. Este beneficio, vigente en 2025, es un pago único que se convierte en un valioso respaldo para muchas familias peruanas.

Con frecuencia, se consulta sobre cómo acceder a este bono, cuáles son los requisitos, cuál es el monto y cuáles son los pasos exactos para solicitarlo y cobrarlo. Por ello, AQUÍ te ofrecemos una guía completa y actualizada al mes de septiembre de 2025, para que puedas saber con exactitud si calificas y cómo hacer efectivo este subsidio.

¿Cuánto es el Bono Lactancia y cómo se entrega?

El monto del Bono Lactancia es de S/ 820 por cada recién nacido vivo, entregado en un único pago. En caso de parto múltiple, el beneficio se otorga por cada bebé. Por ejemplo, con gemelos, corresponderían S/ 1 640.

Requisitos para acceder al Bono Lactancia

Para ser beneficiario del bono, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser el asegurado titular activo en EsSalud al momento del nacimiento del bebé. Si la madre no es asegurada, el padre puede solicitarlo si está afiliado y cumple los otros requisitos.

Haber registrado aportaciones durante: 3 meses consecutivos, o 4 meses no consecutivos, dentro de los 6 meses previos al parto.

En el caso de trabajadores agrarios, se toman en cuenta los 12 meses previos.

Tener un vínculo laboral vigente al momento del nacimiento.

El lactante debe estar inscrito como derechohabiente en EsSalud o registrado en Reniec.

Plazos para solicitar el beneficio

La solicitud debe hacerse dentro de los 98 días calendario posteriores al nacimiento más un plazo adicional de 6 meses. En caso de parto múltiple, se agregan 30 días adicionales al plazo.

¿Cómo solicitar el Bono Lactancia?

Existen dos modalidades:

⁠ Modalidad automatizada: "Cero Trámites"

Si el parto ocurre en un centro que tiene el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (incluye hospitales de EsSalud, Minsa, clínicas privadas o Fuerzas Armadas), el bono se tramita automáticamente sin requerir acciones adicionales del asegurado. Se puede consultar el estado mediante la plataforma de EsSalud ingresando tu DNI y el captcha.

⁠ Modalidad manual: trámite presencial o virtual

Completa el Formulario N.º 1040 (o, en ciertos casos mencionados en fuentes, el Formulario 8011).

Reúne los siguientes documentos: DNI original del solicitante, política de privacidad para el tratamiento de datos personales (en el primer trámite), carta poder simple más copia y original del DNI si un tercero hace el trámite. En casos especiales (madre fallecida, tutor, menor de edad, etc.), documentos adicionales como partida de defunción o de tutela.

Acércate a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) de EsSalud o ingresa a la plataforma virtual VIVA para presentar tu solicitud.

¿Cómo cobrar el bono?

Si la modalidad fue Cero Trámites y se aprobó automáticamente, el bono se depositará directamente en la cuenta bancaria registrada, o bien estará disponible en una agencia del Banco de la Nación u otra entidad autorizada.

Si seguiste el trámite presencial o virtual, una vez aprobado, puedes cobrar en ventanilla bancaria presentando tu DNI y el formulario sellado, o recibir el abono si se hace por cuenta bancaria.