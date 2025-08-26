- Hoy:
Bono Lactancia para afiliadas a EsSalud en septiembre 2025: ¿Cómo calificar al pago?
Este incentivo otorgado en EsSalud es uno de los más populares para los asegurados, pues se puede acceder cumpliendo unos simples requisitos.
Ser madre o padre de un recién nacido implica varios gastos importantes en sus primeros meses de vida. En ese contexto, EsSalud ofrece el subsidio por lactancia, un apoyo económico de S/ 820 entregado una sola vez por cada lactante, que puede marcar la diferencia para muchas familias.
Este respaldo es tanto para madres como padres que sean asegurados y cumplan con las condiciones de aportes y cobertura en el momento del nacimiento. Desde modalidades automáticas como el sistema "Cero trámites" hasta procedimientos presenciales con Formulario N.º 1040, EsSalud busca facilitar el acceso a este bono. A continuación, te indicamos todo lo que necesitas saber.
¿Cuál es el monto del subsidio y cómo se entrega?
El bono es único y equivale a S/ 820 por cada hijo nacido vivo, aplicable también en casos de parto múltiple, por ejemplo, para gemelos serían S/ 1,640. En muchos hospitales (EsSalud, MINSA, clínicas particulares y Fuerzas Armadas) con el sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, el pago puede hacerse automáticamente bajo la modalidad "Sin Papeles" o "Cero trámites".
Requisitos para acceder al subsidio
Para tener derecho al bono por lactancia, se deben cumplir los siguientes criterios:
- Asegurado titular activo en EsSalud al momento del nacimiento del bebé, si la madre no es la titular, debe estar registrada como asegurada.
- Tener al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportes en los últimos seis meses previos al nacimiento (diferencia en régimen agrario: 12 meses).
- Mantener un vínculo laboral vigente al momento del parto.
- El bebé debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado en EsSalud, o en su defecto, estar registrado en RENIEC.
¿Cuándo y dónde se puede cobrar?
Si el parto ocurre en un establecimiento con sistema en línea, no se requiere realizar ningún trámite presencial: el pago se programa automáticamente. Se puede verificar el estado a través de la plataforma Lactancia Smart ingresando DNI y captcha.
Si el parto se realizó en un establecimiento sin sistema en línea, o si se requiere trámite presencial, se debe acudir a la oficina OSPE (Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas) de EsSalud o usar la plataforma VIVA.
Plazos para solicitar el subsidio
El plazo es de 98 días calendario tras la fecha del nacimiento (aproximadamente tres meses), más seis meses adicionales. En el caso de parto múltiple, se añaden 30 días extra. Pasado ese plazo, se pierde el derecho al beneficio, incluso si se cumplen los demás requisitos.
¿Cómo hacer el trámite presencial?
- Descarga y completa el Formulario N.º 1040, con tus datos correctamente llenados y firmados.
- Reúne los documentos requeridos:
- DNI original de la solicitante o solicitante (ojalá más una copia).
- Carta poder simple y copia de DNI si lo realiza un tercero.
- En casos especiales (madre fallecida, menor de edad, incapacidad): acta de defunción, documento de tutela o sentencia judicial, según corresponda.
- Presenta todo en la OSPE o en la plataforma VIVA.
- Una vez validado, podrás retirar tu subsidio en banco autorizado (BBVA, Banco de la Nación u otros indicados), mostrando tu DNI y el formulario sellado/correspondiente.
