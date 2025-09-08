- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Huelga indefinida del personal de EsSalud: ¿habrá atención este martes 9 de septiembre a nivel nacional?
¡Toma precauciones! El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social iniciarán huelga indefinida desde el 9 de septiembre, en distintas sedes de EsSalud.
El sector salud es uno de los más importantes del país; sin embargo, desde hace años sufre de diversas carencias como las pésimas condiciones de hospital, equipos y beneficios laborales. En este marco, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS) anunció una huelga indefinida a nivel nacional a partir de este martes 9 de septiembre.
PUEDES VER: Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos
Debido a esta huelga, más de 14 000 enfermeras no realizarán sus labores en las sedes de EsSalud y no habrá atención en el área de Enfermería en todos los centros del país. ¿Qué exige el SINESS con esta movilización que se desarrollará en todo el Perú? Te brindamos más detalles en la siguiente nota.Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social inicia huelga nacional desde el 9 de septiembre.
La marcha comenzará este martes 9 de septiembre desde las 8:00 a. m. en la sede del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), ubicado en el distrito de Jesús María. El recorrido se realizará por la av. Salaverry y el plantón será frente a la sede central de EsSalud, ubicado en la intersección de las avenidas Arenales y Domingo Cueto.
Por su parte, Vitalia Pisfil Farro, Secretaria General del SINESSS – Base INCOR, se pronunció respecto a esta medida que se está tomando como protesta al incumplimiento de compromiso, mejoras laborales y otros requerimientos que exige el sector salud de EsSalud.
"Esta huelga representa la voz de más de 14 000 enfermeras que están al servicio de los más de 12 millones de asegurados del país. No buscamos confrontar: exigimos condiciones laborales dignas para asegurar una atención de calidad que los peruanos merecen", señaló Pisfil.
Asimismo, se precisa que el tomógrafo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) no está habilitado desde el mes de junio de este 2025, afectando a los pacientes. "El INCOR es el centro de referencia nacional en enfermedades del corazón y goza de prestigio internacional, por lo que la paralización de un equipo vital evidencia el nivel de abandono que atraviesa EsSalud", se indica.
- 1
Retiro ONP de 2 UIT y aumento de pensión de 1,350 soles: ¿quiénes serían los beneficiarios y cómo se pagaría?
- 2
Municipalidad de Villa el Salvador anuncia gran noticia todos los viernes de septiembre: DNI electrónico GRATIS
- 3
¿Adiós al retiro AFP 2025? Se confirma última noticia: publican nuevo reglamento de pensiones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50