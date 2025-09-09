Pagarán Bono de 500 soles a familias peruanas: consulta si eres beneficiario y cómo cobrarlo

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio a conocer que ya inició la decimosexta convocatoria del 2025 para otorgar el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a familias peruanas que estén viviendo en casas colapsadas o inhabitables.

El Bono 500 soles mensuales tiene una duración máxima de dos años y busca que los ciudadanos puedan alquilar un inmueble digno. De acuerdo a la información brindada por La República, el beneficio busca ayudar a los damnificados de los ataques criminales en Trujillo.

La convocatoria fue aprobada en la Resolución Ministerial 231-2025-VIVIENDA, la cual fue publicada en el Diario El Peruano. Para conocer si te corresponde cobrar el apoyo, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Bono 500 soles: Consulta si eres beneficiario

El Bono Arrendamiento de Viviendo para Emergencias (BAE) asignó el subsidio a las familias afectadas por los atentados criminales durante el estado de emergencia. La relación de beneficiarios será publicada en la página web del MVCS y Fondo Mivivienda S.A., así como en la sede Municipal de Trujillo.

La Dirección General de programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la responsable de revisar que las viviendas cumplan los requisitos establecidos por las entidades del Estado peruano.

Bono 500 soles: ¿Cómo cobrarlo?

El Bono 500 soles podrá cobrarse cada mes en las ventanillas del Banco de la Nación durante dos años. Se debe tener en cuenta que, el Ministerio de Viviendo informó que quienes presenten sus solicitudes fue del plazo establecido, perderán de manera automática el derecho de acceder al apoyo monetario.

El Bono de 500 soles se pagará por el Banco de la Nación.