Bonos ACTIVOS en Perú para este año 2026: cuáles son los subsidios, requisitos y beneficiarios

El Gobierno peruano puso a disposición de la ciudadanía un listado de bonos económicos que pueden ser cobrados si se cumplen los requisitos. Conoce cuáles son.

Angie De La Cruz
Revisa los bonos activos en este 2026 y si podrás acceder a los pagos que entrega el Gobierno peruano. | Composición: Líbero/ChatGPT
Diversos sectores de la población acceden a beneficios por parte del Estado peruano y uno de ellos es la entrega de bonos económicos, que tienen el objetivo de brindar apoyo. Para este 2026, existe una lista de subsidios activos y en esta nota podrás consultar cuáles son, sus requisitos y montos.

De acuerdo a lo informado, los bonos ACTIVOS para lo que resta el año 2026 son: Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, Bono del Buen Pagador, Bono BAE, Vale FISE (GLP), Bono Gas, Ahorro GNV, bonificación a veteranos, Bono Escolaridad. Los apoyos monetarios están dirigidos a poblaciones específicas.

En el caso del Bono de Techo Propio, este apoyo económico es entregado por el gobierno de manera gratuita y no se devuelve, para que las familias puedan construir una vivienda en su propio terreno, comprar una casa o mejorar una vivienda existente. Para la modalidad más común, que es la compra en terreno propio, el bono es de aproximadamente S/ 52,250 y S/ 33,000 para construir.

Respecto al Bono del Buen Pagador (BBP), está dirigido a las personas que desean comprar su primera vivienda mediante el programa Nuevo Crédito Mivivienda y se otorga por única vez para ayudar a financiar la compra de una vivienda. Este pago no se entrega en efectivo, sino que se usa para aumentar la cuota inicial o reducir el monto del crédito hipotecario.

Por su parte, el Bono BAE de 500 soles se distribuye a las familias que perdieron su vivienda o la tienen inhabitable debido a desastres naturales como lluvias, huaicos, inundaciones o sismos. Su finalidad es que los beneficiarios puedan alquilar temporalmente una vivienda segura mientras se gestiona una solución definitiva.

Mientras que el Vale FISE (GLP), el Bono Gas y el Ahorro GNV son programas impulsados por el Estado peruano para facilitar el acceso a energía más económica y segura. En relación a la bonificación a veteranos, se otorga a quienes han servido en las Fuerzas Armadas o participaron en acciones en defensa del país, como conflictos armados o la lucha contra el terrorismo.

Por último, el Bono Escolaridad de S/ 400 se entrega dos veces al año y el segundo pago se realizará en el mes de junio 2026 para profesores contratados y auxiliares de educación contratados (Ley N° 29944). El abono se ejecuta junto al pago del mes mediante la plantilla de sueldo.

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

