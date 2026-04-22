Bonos ACTIVOS en Perú para este año 2026: cuáles son los subsidios, requisitos y beneficiarios
El Gobierno peruano puso a disposición de la ciudadanía un listado de bonos económicos que pueden ser cobrados si se cumplen los requisitos. Conoce cuáles son.
Diversos sectores de la población acceden a beneficios por parte del Estado peruano y uno de ellos es la entrega de bonos económicos, que tienen el objetivo de brindar apoyo. Para este 2026, existe una lista de subsidios activos y en esta nota podrás consultar cuáles son, sus requisitos y montos.
De acuerdo a lo informado, los bonos ACTIVOS para lo que resta el año 2026 son: Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, Bono del Buen Pagador, Bono BAE, Vale FISE (GLP), Bono Gas, Ahorro GNV, bonificación a veteranos, Bono Escolaridad. Los apoyos monetarios están dirigidos a poblaciones específicas.
Bonos activos en Perú este 2026
En el caso del Bono de Techo Propio, este apoyo económico es entregado por el gobierno de manera gratuita y no se devuelve, para que las familias puedan construir una vivienda en su propio terreno, comprar una casa o mejorar una vivienda existente. Para la modalidad más común, que es la compra en terreno propio, el bono es de aproximadamente S/ 52,250 y S/ 33,000 para construir.
El Bono Techo Propio es un beneficio del Estado peruano.
Respecto al Bono del Buen Pagador (BBP), está dirigido a las personas que desean comprar su primera vivienda mediante el programa Nuevo Crédito Mivivienda y se otorga por única vez para ayudar a financiar la compra de una vivienda. Este pago no se entrega en efectivo, sino que se usa para aumentar la cuota inicial o reducir el monto del crédito hipotecario.
Por su parte, el Bono BAE de 500 soles se distribuye a las familias que perdieron su vivienda o la tienen inhabitable debido a desastres naturales como lluvias, huaicos, inundaciones o sismos. Su finalidad es que los beneficiarios puedan alquilar temporalmente una vivienda segura mientras se gestiona una solución definitiva.
Mientras que el Vale FISE (GLP), el Bono Gas y el Ahorro GNV son programas impulsados por el Estado peruano para facilitar el acceso a energía más económica y segura. En relación a la bonificación a veteranos, se otorga a quienes han servido en las Fuerzas Armadas o participaron en acciones en defensa del país, como conflictos armados o la lucha contra el terrorismo.
Por último, el Bono Escolaridad de S/ 400 se entrega dos veces al año y el segundo pago se realizará en el mes de junio 2026 para profesores contratados y auxiliares de educación contratados (Ley N° 29944). El abono se ejecuta junto al pago del mes mediante la plantilla de sueldo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90