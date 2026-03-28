¿Quieres construir tu vivienda? Mucha atención con este bono de hasta 33 mil soles con el programa Techo Propio

El estado peruano cuenta con el Programa Techo Propio que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual desde inicio de la década de los 2000 ayuda a los peruanos a lograr el sueño de la casa propia y este 2026 han lanzado un bono que podría ser para ti.

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Qué es el bono de 33 mil soles de Techo Propio

Esta cartera ministerial ha anunciado que repartirá 14.880 bonos familiares habitacionales por un monto de 6 UIT, es decir, 33.000 soles para peruanos que califiquen en todas las regiones del país.

Por ello, se ha habilitado el Bono Familiar Habitacional (BHF) para la modalidad Construcción en Sitio Propio del Programa Techo Propio, un beneficio que no se devuelve y que servirá para que las familias avancen en la construcción de sus hogares.

La entrega de este bono va a priorizar a las familias que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo, con la convocatoria exclusiva para hogares que postulen por medio de una Entidad Técnica Registrada, así como que posean un terreno o lote donde se puede construir.

Si quieres construit tu vivienda en Perú, el programa Techo Propio podría ayudarte a cumplir tu sueño.

En ese sentido, otro requisito es que las familias solicitantes perciban ingresos que no superen los 3.715 soles para comprar y 2.706 soles para construir o mejorar su vivienda, que cuenta también con agua, luz y desagüe.

Te darán el bono de 33 mil soles si cumples estos requerimientos

Ten en cuenta esto: que la modalidad Construcción en Sitio Propio va para quienes tienen un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos y que deseen construir su vivienda. Para ellos, el Bono Familiar Habitacional comprenderá la entrega de los 33.000 soles (6 UIT).

Pero, recuerda que será el Fondo MiVivienda quien se encargará de verificar que cumplas con los requisitos, así como publicar a las familias que fueron seleccionadas para recibir el beneficio.

Porcentajes mayores en diversas regiones

Ahora bien, habrá un porcentaje mayor a los 33.000 soles en regiones como: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. El incremento puede alcanzar los 38.600 soles.