¿Quiénes son beneficiarias del bono de 820 soles de EsSalud? Conoce cómo acceder y requisitos

El subsidio por lactancia de EsSalud es una prestación económica de S/ 820 por cada bebé nacido vivo, destinada a apoyar los gastos iniciales del recién nacido y facilitar el vínculo afectivo con la madre. Este bono se entrega de manera especial, muchas veces sin trámites presenciales gracias a la modalidad "Lactancia Cero Trámites", que agiliza el desembolso en las primeras 72 horas posteriores al nacimiento. En casos de parto múltiple, el monto se multiplica por cada niño nacido vivo, garantizando un respaldo adecuado para familias con más de un bebé.

Este beneficio refleja la preocupación de EsSalud por la salud materno-infantil, uniendo eficiencia administrativa y enfoque social para que las madres puedan contar con recursos en un momento clave.

¿Quiénes pueden ser beneficiarias?

Madre del recién nacido (beneficiaria directa)

El subsidio va dirigido a la madre del bebé nacido vivo, quien debe ser:

Derechohabiente del asegurado titular, ya sea en el régimen regular o agrario de EsSalud.

Si la madre no es asegurada titular, igualmente puede acceder, siempre que esté debidamente inscrita como derechohabiente del titular.

Asegurado titular vigente

El padre o la persona bajo la cual el lactante está inscrito debe cumplir:

Estar acreditado y tener vínculo laboral activo en la fecha del nacimiento.

Contar con un mínimo de 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportes dentro de los 6 meses calendario anteriores al nacimiento.

Inscripción del lactante como derechohabiente

El menor debe estar inscrito en RENIEC y conectado correctamente al sistema de EsSalud como derechohabiente.

Plazos para solicitar el subsidio

Plazo general: 98 días más 6 meses desde la fecha del nacimiento del niño.

En caso de parto múltiple, se agrega un plazo adicional de 30 días.

Modalidad de entrega: ¿quiénes se benefician sin trámite?

Las madres que dan a luz en establecimientos que utilizan el sistema de Registro de Nacido Vivo en Línea de RENIEC, y están en el padrón automático, pueden acceder al subsidio sin trámites presenciales, gracias a la modalidad "Lactancia Cero Trámites", y lo reciben en unas 72 horas desde el nacimiento.

Para quienes no cumplen con esa condición, deben realizar el trámite en oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, presentando documentación como el Formulario 8011 o 1040, su DNI, y otros requisitos.