Todos los subsidios a los que puedes aplicar siendo afiliado al SIS o a EsSalud: listado completo

En Perú, tanto el Seguro Integral de Salud (SIS) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) ofrecen diversas prestaciones económicas a sus asegurados y beneficiarios. Estas prestaciones están diseñadas para apoyar a las personas en situaciones específicas, como el fallecimiento de un asegurado, la maternidad, la lactancia o la incapacidad temporal para trabajar. A continuación, se detallan cada una de estas prestaciones, sus requisitos y montos actuales.

Prestación Económica de Sepelio (PES) - SIS

El SIS otorga una Prestación Económica de Sepelio (PES) por un monto de S/ 1,000.00 a los familiares de un asegurado fallecido, siempre que este estuviera afiliado al SIS al momento de su fallecimiento.

Requisitos:

Ser mayor de edad identificado con DNI o Carné de Extranjería.

Contar con el acta de defunción del asegurado fallecido.

Presentar un comprobante de pago de los servicios funerarios que indique:

Nombres y apellidos del solicitante.

Nombres y apellidos del asegurado fallecido.

Concepto de gastos: servicios funerarios o gastos de sepelio.

Los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras.

Prestación por Sepelio - EsSalud

EsSalud ofrece una Prestación por Sepelio por un monto máximo de S/ 2,070.00 a los familiares de un asegurado fallecido que haya sido titular activo o pensionista.

Requisitos:

El asegurado fallecido debe haber contado con al menos tres (03) meses consecutivos o cuatro (04) meses no consecutivos de aportaciones dentro de los seis (06) meses calendario anteriores al mes en que ocurrió su fallecimiento.

El trabajador debe tener vínculo laboral en el momento del fallecimiento.

Los pensionistas deben mantener su condición de pensionistas al momento de la contingencia.

Beneficiarios:

El beneficiario es el familiar directo del asegurado fallecido, en el siguiente orden de prioridad:

Cónyuge o concubino(a).

Hijos.

Padres.

Hermano(a) mayor de edad.

Tercero (si no existen los anteriores).

Documentación requerida:

Formulario 1040, debidamente llenado y firmado por el beneficiario.

Comprobantes de pago originales por los gastos funerarios, haciendo referencia al nombre del asegurado fallecido y emitidos a nombre del familiar o tercero que realiza el gasto.

En los Comprobantes de Pagos se debe colocar el sello que indica "Comprobante de Pago para Uso Exclusivo por EsSalud".

Si el gasto es asumido por un tercero, debe contar con la Declaración Jurada del familiar que reconoció el gasto hecho por el tercero.

Bono por Lactancia - EsSalud

El Bono por Lactancia es un subsidio económico otorgado a las madres aseguradas titulares de EsSalud para contribuir al cuidado del recién nacido durante la etapa de la lactancia materna.

Monto: S/ 820.00

Requisitos:

Ser madre asegurada titular de EsSalud.

El hijo debe ser recién nacido y estar registrado en EsSalud.

La madre debe haber cumplido con los requisitos establecidos por EsSalud para la asignación del bono.

Procedimiento:

La madre debe presentar la solicitud del bono en la entidad correspondiente de EsSalud.

EsSalud verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá con la entrega del bono.

Bono por Maternidad - EsSalud

El Bono por Maternidad es un subsidio económico importante otorgado especialmente a las aseguradas titulares de EsSalud durante su descanso por maternidad.

Monto: El monto del bono se calcula en función del salario de la asegurada y el tiempo de descanso por maternidad.

Requisitos:

Ser asegurada titular de EsSalud.

Haber cumplido con los requisitos establecidos por EsSalud para la asignación del bono.

Procedimiento:

La asegurada debe presentar la solicitud del bono en la entidad correspondiente de EsSalud.

EsSalud verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá con la entrega del bono.

Bono por Incapacidad Temporal - EsSalud

El Bono por Incapacidad Temporal es un subsidio económico otorgado a los asegurados regulares en actividad, agrarios y de regímenes especiales, con el fin de compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad para el trabajo ocasionado por el deterioro de la salud.