0
EN DIRECTO
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Todos los subsidios a los que puedes aplicar siendo afiliado al SIS o a EsSalud: listado completo

El SIS y EsSalud informan que su comunidad de afiliados tienen la opción de acceder a las diferentes subvenciones, con la finalidad de brindar un respaldo en momentos necesarios.

Daniela Alvarado
Bonos de EsSalud y SIS en Perú: revisa si accedes al pago
Bonos de EsSalud y SIS en Perú: revisa si accedes al pago | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

En Perú, tanto el Seguro Integral de Salud (SIS) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) ofrecen diversas prestaciones económicas a sus asegurados y beneficiarios. Estas prestaciones están diseñadas para apoyar a las personas en situaciones específicas, como el fallecimiento de un asegurado, la maternidad, la lactancia o la incapacidad temporal para trabajar. A continuación, se detallan cada una de estas prestaciones, sus requisitos y montos actuales.

El Bono 500 soles busca apoyar a los ciudadanos de Trujillo.

PUEDES VER: Pagarán Bono de 500 soles a familias peruanas: consulta si eres beneficiario y cómo cobrarlo

Prestación Económica de Sepelio (PES) - SIS

El SIS otorga una Prestación Económica de Sepelio (PES) por un monto de S/ 1,000.00 a los familiares de un asegurado fallecido, siempre que este estuviera afiliado al SIS al momento de su fallecimiento.

Requisitos:

  • Ser mayor de edad identificado con DNI o Carné de Extranjería.
  • Contar con el acta de defunción del asegurado fallecido.
  • Presentar un comprobante de pago de los servicios funerarios que indique:
  • Nombres y apellidos del solicitante.
  • Nombres y apellidos del asegurado fallecido.
  • Concepto de gastos: servicios funerarios o gastos de sepelio.
  • Los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras.

Prestación por Sepelio - EsSalud

EsSalud ofrece una Prestación por Sepelio por un monto máximo de S/ 2,070.00 a los familiares de un asegurado fallecido que haya sido titular activo o pensionista.

Requisitos:

  • El asegurado fallecido debe haber contado con al menos tres (03) meses consecutivos o cuatro (04) meses no consecutivos de aportaciones dentro de los seis (06) meses calendario anteriores al mes en que ocurrió su fallecimiento.
  • El trabajador debe tener vínculo laboral en el momento del fallecimiento.
  • Los pensionistas deben mantener su condición de pensionistas al momento de la contingencia.

Beneficiarios:

El beneficiario es el familiar directo del asegurado fallecido, en el siguiente orden de prioridad:

  • Cónyuge o concubino(a).
  • Hijos.
  • Padres.
  • Hermano(a) mayor de edad.
  • Tercero (si no existen los anteriores).

Documentación requerida:

  • Formulario 1040, debidamente llenado y firmado por el beneficiario.
  • Comprobantes de pago originales por los gastos funerarios, haciendo referencia al nombre del asegurado fallecido y emitidos a nombre del familiar o tercero que realiza el gasto.
  • En los Comprobantes de Pagos se debe colocar el sello que indica "Comprobante de Pago para Uso Exclusivo por EsSalud".
  • Si el gasto es asumido por un tercero, debe contar con la Declaración Jurada del familiar que reconoció el gasto hecho por el tercero.

Bono por Lactancia - EsSalud

El Bono por Lactancia es un subsidio económico otorgado a las madres aseguradas titulares de EsSalud para contribuir al cuidado del recién nacido durante la etapa de la lactancia materna.

  • Monto: S/ 820.00

Requisitos:

  • Ser madre asegurada titular de EsSalud.
  • El hijo debe ser recién nacido y estar registrado en EsSalud.
  • La madre debe haber cumplido con los requisitos establecidos por EsSalud para la asignación del bono.

Procedimiento:

  • La madre debe presentar la solicitud del bono en la entidad correspondiente de EsSalud.
  • EsSalud verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá con la entrega del bono.

Bono por Maternidad - EsSalud

El Bono por Maternidad es un subsidio económico importante otorgado especialmente a las aseguradas titulares de EsSalud durante su descanso por maternidad.

  • Monto: El monto del bono se calcula en función del salario de la asegurada y el tiempo de descanso por maternidad.

Requisitos:

  • Ser asegurada titular de EsSalud.
  • Haber cumplido con los requisitos establecidos por EsSalud para la asignación del bono.

Procedimiento:

  • La asegurada debe presentar la solicitud del bono en la entidad correspondiente de EsSalud.
  • EsSalud verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá con la entrega del bono.

Bono por Incapacidad Temporal - EsSalud

El Bono por Incapacidad Temporal es un subsidio económico otorgado a los asegurados regulares en actividad, agrarios y de regímenes especiales, con el fin de compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad para el trabajo ocasionado por el deterioro de la salud.

  • Monto: El monto del bono se calcula en función del salario del asegurado y el tiempo de incapacidad temporal.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Bono de 820 soles | Consulta con DNI si estás afiliado y si cobrarás el subsidio en 2025

  2. Bono agrario 2025: Consulta AQUÍ si estás registrado en el Padrón de Productores Agrarios

  3. Pagos IVSS 2025: pensión de febrero con aumento y bono especial por Sistema Patria

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bonos y Subsidios

Estados Unidos

Fútbol Peruano