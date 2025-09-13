Este 27 de septiembre será día no laborable en Perú: ¿Para quiénes aplica el descanso y por qué?

El Gobierno Regional de La Libertad ha declarado el sábado 27 de septiembre de 2025 como día no laborable en la provincia de Trujillo, con motivo de la celebración del Festival Internacional de la Primavera. Esta festividad, que se realiza anualmente, es una de las más importantes y tradicionales de la región, y este año se celebrará del 21 al 28 de septiembre.

Esta celebración no solo es una manifestación cultural, sino también una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales. No obstante, muchos ciudadanos se preguntan quiénes podrán descansar en la fecha estipulada.

¿Qué celebra Trujillo con este día y por qué importa?

El Festival Internacional de la Primavera es una de las más reconocidas celebraciones culturales de Trujillo (departamento de La Libertad). Se realiza anualmente entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.

El objetivo del festival es celebrar la primavera con desfiles alegóricos (carros alegóricos), comparsas, concursos de belleza, música, gastronomía y otras expresiones artísticas. Trujillo también es conocida como "Ciudad de la eterna primavera", un apelativo que va en sintonía con este tipo de festividades.

De acuerdo a lo que señala el documento oficial ya publicado hace algunos años, este feriado se ha confirmado con la finalidad de que se pueda "promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con los gobiernos locales".

¿A quiénes les corresponde descansar ese día?

El decreto dispone lo siguiente:

Sector público: los trabajadores de las entidades públicas de la provincia de Trujillo tendrán derecho al descanso ese día.

los trabajadores de las entidades públicas de la provincia de Trujillo tendrán derecho al descanso ese día. Sector privado: su aplicación es opcional. Es decir, las empresas privadas y sus trabajadores pueden acogerse al día no laborable si así lo acuerdan entre ellos. En ausencia de acuerdo, prevalece la decisión del empleador.

Las horas no trabajadas por los trabajadores públicos que descansen ese día deberán ser compensadas en las semanas siguientes, conforme a lo que establezca el titular de cada entidad pública.