¿El viernes 27 de septiembre es feriado en Perú? Conoce quiénes descansan y por qué

Los ciudadanos del país esperan el próximo descanso, ya que desean aprovecharlo para realizar actividades que la apretada agenda laboral a menudo no permite. Es importante que sepas que el 27 de septiembre de 2024 será feriado no laborable. ¿Todos tendrán libre en esta fecha? Descubre qué evento se celebrará y por qué es significativo.

PUEDES VER: Lista de feriados y días no laborables que quedan para el resto de este 2024

El viernes 27 de septiembre será día no laborable en Perú

Mediante el Decreto Regional N°000003-2024-GRLL-GO, emitido por el Gobierno Regional de La Libertad, se anunció que el día viernes 27 de septiembre del 2024 será FERIADO NO LABORABLE en la Provincia de Trujillo, debido al 72° Festival Internacional de la Primavera. Esta medida beneficia a los trabajadores del sector público.

Asimismo, se precisa que el artículo 47° de la Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias, menciona que este tipo de acciones tiene la finalidad de "Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales".

Se estable que el viernes 27 de septiembre será feriado no laborable en Trujillo.

¿Cómo se celebra el Festival de la Primavera en Trujillo?

El Festival de la Primavera en Trujillo es una celebración tradicional importante de la región y se festeja anualmente entre finales de septiembre y principios de octubre para dar la bienvenida a la primavera. Incluye un desfile de carros alegóricos decorados con flores, concursos de belleza como la elección de la "Reina de la Primavera".

Además, presentaciones de danza, eventos culturales, espectáculos musicales, competencias deportivas, y una gran variedad de actividades para toda la familia. Uno de los aspectos más destacados es la participación de las bastoneras, grupos de bailarinas que acompañan el desfile con coreografías y música vibrante.

Feriados que restan en este 2024 en Perú

Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

martes 8 de octubre. Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

viernes 1 de noviembre. Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

domingo 8 de diciembre. Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

lunes 9 de diciembre. Navidad: miércoles 25 de diciembre.

Días laborables que restan en este 2024 en Perú