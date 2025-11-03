Estos son los 3 ÚLTIMOS FERIADOS del 2025: conoce qué dice el calendario nacional

A medida que el 2025 llega a su recta final, muchos peruanos comienzan a planificar sus últimas actividades del año: reuniones familiares, viajes cortos o días de descanso. En ese contexto, el calendario nacional marca los tres últimos feriados oficiales del año 2025. Estos días, establecidos por ley, permitirán a los trabajadores del sector público y privado disfrutar de pausas oficiales en sus actividades, justo en el mes más festivo del año.

Sin embargo, el calendario laboral incluye también una particularidad: aunque el 26 de diciembre de 2025 no es feriado, el Gobierno lo ha declarado como día no laborable para el sector público, a fin de fomentar el turismo interno y permitir un descanso prolongado luego de Navidad. Conoce más a continuación.

Los últimos tres feriados oficiales del 2025

El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, fecha religiosa de importancia en todo el país; mientras que el 9 de diciembre conmemora la Batalla de Ayacucho, día histórico que selló la independencia del Perú. Finalmente, el 25 de diciembre es el feriado por Navidad, una de las festividades más esperadas por las familias peruanas.

Lunes 8 de diciembre: El primer feriado de diciembre celebra la Inmaculada Concepción, festividad católica que honra a la Virgen María. Es un día de carácter religioso y de gran tradición en diversas regiones del país, especialmente en provincias como Cusco, Ayacucho, Cajamarca y Puno, donde se realizan procesiones, misas y actividades culturales.

Festividad de la Inmaculada Concepción se celebra este 8 de diciembre / FOTO: Difusión

Martes 9 de diciembre: Un día después, el 9 de diciembre, se recuerda la Batalla de Ayacucho (1824), uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia del Perú y América del Sur. La victoria de las tropas patriotas en Pampa de Quinua consolidó la independencia peruana y marcó el fin del dominio español en Sudamérica.

Feriado de este 9 de octubre se conmemora por la Batalla de Ayacucho/ FOTO: Difusión

Jueves 25 de diciembre: El último feriado oficial del año es el 25 de diciembre, Navidad, fecha que conmemora el nacimiento de Jesús. Es uno de los días más esperados del año, en el que predominan las celebraciones familiares, el intercambio de regalos y las actividades religiosas. En todo el país, este día suele ser de descanso obligatorio, y muchas empresas lo acompañan con horarios especiales o cierres anticipados el 24 por la noche.

Este 25 de diciembre será feriado por Navidad / FOTO: Difusión

Día no laborable adicional: El 26 de diciembre de 2025, aunque no es feriado nacional, fue declarado por el Gobierno como día no laborable para los trabajadores del sector público.

Esto significa que los servidores estatales tendrán un fin de semana largo del 25 al 28 de diciembre, mientras que el sector privado podrá acogerse de manera opcional, siempre que haya acuerdo entre empleadores y trabajadores.